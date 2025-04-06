減少包裝｜謝展寰：市場上的包裝五花八門　難以立法統一規管

▲ 環保署早前推出《減少使用包裝約章》，謝展寰（中）主持啟動禮。（謝展寰網誌圖片）

環保署早前推出《減少使用包裝約章》（《約章》），有意見認為《約章》的約束力有限，立法規管會更有效。環境及生態局局長謝展寰今（6日）在網誌中解釋指，市場上的包裝五花八門，目的、形式和物料都大不相同，並不容易以立法方式統一起來，而強行制定包裝準則，只會為各行業製造困難，故計劃先嘗試為一些行業提供減少包裝指引，鼓勵行業設法減少包裝，藉此積累經驗，讓政府和行業更能掌握如何進一步減少包裝。

他提到，環保署現時已為八個特定行業，包括超級市場及雜貨店、物流業、電子商貿業、酒店及旅遊服務業、電子產品及電器業、飲品製造業、食品製造業及進口業，制定《減少包裝及包裝管理實用指引》，為業界提供實用建議，推動在商業活動的減廢文化。

謝展寰又指，目前已有102家本地及跨國企業簽署了《約章》，涵蓋不同界別，簽署《約章》的企業和機構承諾向環保署提交年度包裝物料總使用量；採取措施減少包裝或選用可持續包裝方案；及鼓勵供應商、業務夥伴及客戶減少包裝物料並改善包裝管理。環保署會為參加企業提供包裝減量建議，並協助準備包裝相關數據，以符合環境、社會及管治（ESG）報告中有關產品包裝的披露要求，由於ESG是企業可持續發展的重要組成部分，相信《約章》對工商業界而言有一定吸引力。

他亦稱，近年網購盛行，電子商貿平台的商品需要經過不同的物流公司或派送網絡，為確保商品在運輸過程中免受損壞，往往涉及額外的包裝工序而可能導致過度包裝；提到有參與《約章》的電商平台表示，將以蜂窩包裝紙取代塑料包裝材料，以及採用合適尺寸的包裝設計，避免過度包裝；也有參加《約章》的飲品製造商表示會減少使用一次性包裝，並會重新設計可回收且具回收價值的包裝，另有進口商會以雙面或熱熔膠帶取代普通塑膠膠帶密封電子商務包裝盒，從而減少塑膠消耗，並在運輸過程採用紙質包裝取代塑膠包裝；亦有貿易商提出減少店內取貨包裝的尺寸，並會在部分物流營運程序中，改用可循環使用的物料取代即棄膠膜等，指樂見企業積極回應《約章》，探索解決方案改善包裝管理。

謝展寰並提及，「綠在區區」去年收到4.18萬公噸回收物，較2023年上升近60%，去年的到訪人次亦大幅上升至約1,270萬，比前年增加約80%，而「綠在區區」的公共回收物收集點數目更已在今年第一季大幅增加至超過800個。

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