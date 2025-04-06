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Coldplay演唱會｜一文睇清散場交通安排　新增2條特別巴士線前往口岸

港聞

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Coldplay演唱會將於4月8、9、11及12日在啟德體育園的啟德主場館開唱，運輸署公布特別交通及運輸安排。（資料圖片）

Coldplay演唱會將於4月8、9、11及12日在啟德體育園的啟德主場館開唱。運輸署公布特別交通及運輸安排，其中包括新增2條特別巴士路線分別往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，以及港珠澳大橋香港口岸及機場，便利乘客分別轉乘皇巴返回深圳，以及乘搭「金巴」返回澳門或珠海及經機場離港。屆時宋皇臺道上落客區提供共11條特別巴士路線。

署方亦提醒接駁北上過境的地鐵，尾班車將分別於晚上10時59分由宋皇臺站及於11時01分由啟德站開出。

運輸署預計體育園附近一帶的交通預期會較繁忙，建議觀眾應乘搭公共交通工具，避免駕車前往，而活動期間，體育園將不設泊車位

1.鐵路服務

港鐵將於活動日子的散場時段加密屯馬綫和東鐵綫的班次，並安排空載列車應對額外需求。

過境旅客需注意，可經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車將於晚上10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出。

未能乘搭最後一班列車往羅湖站的旅客，可乘搭東鐵綫往上水站轉乘九巴第276B或N73號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回深圳。

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2.特別巴士路線服務

連同前往港九新界各主要地區的路線，宋皇臺道上落客區提供共11條特別巴士路線，其中包括新增2條特別巴士路線往口岸

口岸

  • SP12 落馬洲（新田）公共運輸交匯處
  • A25S 港珠澳大橋香港口岸／機場

港島

  • SP10 銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環
  • SP11 太古、筲箕灣、小西灣

九龍

  • SP1 觀塘、將軍澳（坑口）
  • SP2 旺角

新界

  • SP3 葵涌、荃灣、青衣
  • SP5A 屯門
  • SP6 元朗、天水圍
  • SP7 大埔、粉嶺、上水
  • SP9 將軍澳南（日出康城）

3.過境巴士服務及口岸交通安排

體育園公司於活動日子的散場時段安排過境巴士服務，便利旅客經落馬洲及皇崗口岸返回內地。乘客需預先購票（散場後不設現場售票），並從啟德主場館二樓H閘外經扶手電梯到地面上落客區登車。

票務詳情永東直巴中旅巴士

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4.的士服務

宋皇臺道上落客區每日下午2時至11時30分開放予的士上落客。

至於進場時段，體育園公司會開放啟德主場館和啟德體藝館的士落客區，只供落客。

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