SEN｜調查指融合教育支援不足　團體倡「人本支援」補不足

▲ 社協《基層特殊教育需要兒童「人本支援」先導計劃》中期成效研究調查 。（陳靜儀攝）

一項針對基層特殊教育需要（SEN）學童的先導支援計劃揭示，就讀主流學校的SEN學生在融合教育制度下仍未獲得有效支援。

香港社區組織協會與聖方濟各大學今（6日）公布《基層SEN兒童人本支援先導計劃》中期成效研究，指現時「校本支援」模式往往欠針對性與持續性，未能由專業團隊處理SEN兒童的情緒、行為與學習問題。

計劃由去年7月起推展、為期一年，社協每月向基層SEN學童家庭發放1,500元，協助他們在社區中尋求私營服務，如補習班及興趣班等，以提升SEN學童的生活品質。結果顯示，有SEN學生參與坊間治療與興趣訓練後，在情緒、自信心與社交表現方面均見改善。

其中一名SEN生家長Sindy表示，其就讀小三的女兒患有自閉症光譜中的社交障礙，惟學校提供支援只包括小肌肉訓練及言語治療，認為是資源錯配。她亦提到，因學校只為高小年級開辦畫班，她最終利用資助為女兒報名參加校外畫班，形容女兒現時透過畫班找到自信，社交技巧亦有所提升，敢於跟教師及同學交流。

▲ 家長Sindy。（陳靜儀攝）

報告建議政府在現有融合教育制度外，引入「人本支援模式」，以「雙軌制」形式加強對基層SEN生家庭的照顧，並恒常化資助計劃，每月提供1,200元讓家長持續為子女尋求針對性支援。

被問到現行融合教育不足之處，聖方濟各大學社會學系講師林學禮表示，實際上在不同中小學中未必做到「融合」程度，引述有SEN生家長反映學校提供的支援資源不足，甚至因對其子女狀況理解不足，令子女與其他同學相處困難，未能結識朋友。

社區組織協會幹事黃文杰補充指，在融合教育下教師同樣承受壓力，現時本港有12.6%學童屬SEN，類型多達九種，校本支援難以一一照顧。他強調政府應推行「人本支援」模式，透過社區及家庭介入，輔助現有學校支援，減少師生及家長的壓力。

▲ 社區組織幹事黃文杰。（陳靜儀攝）

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