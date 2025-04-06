Coldplay演唱會｜演唱會周邊最貴連帽衛衣售640元　首日開售所有周邊火速售罄

Coldplay演唱會將於4月8、9、11及12日在啟德體育園主場館舉行，其主題限定周邊紀念品今日（6日）起預先在附近一個商場售賣，其中最貴的長袖連帽衛衣（hoodie），一件售價640元。

開店不足一日，下午時分現場有告示牌指今日所有周邊產品均已售罄。有網民稱早於開售前半小時到達商場，目擊當時已有50人提早排隊等候。

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周邊店鋪由今日（4月6日）至27日售賣多款產品，除了有售不同尺寸的T恤，也有漁夫帽、棒球帽、布袋、海報、水樽、手鏈和CD。

在現場所見，未截龍前場外「打蛇餅」，大批粉絲等候入內搶購紀念品；下午時分，店外就展示告示指「今日產品已售罄」。

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有網民在小紅書透露，即使他在紀念品店鋪開店前半小時、即今早10時半到達現場，當時已有50人排隊等候。該網民指，該快閃店接近上午11時半才讓首批人士入內，他自己更等到接近下午2時才進入店內，又指現場只有一名工作人員負責收款，取貨時發現許多周邊已經斷碼。「結果我們早上10時半店都沒開就到了，10分鐘前也就是3時15分才剛拿到週（周）邊從店裡出來。」

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