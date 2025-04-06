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長洲搶包山｜老中青選手開操　6屆「包山后」產子後再度上陣目標完賽：湊仔難過搶包山

港聞

撰文： 何畯新

發布時間： 1 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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康文署今（6日）在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行安全訓練日，約200人參加。（陳靜儀攝）

長洲「搶包山」比賽將於下月5日深夜舉行，康文署今（6日）在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行安全訓練日，約200人參加。當中年齡最小僅18歲，最年長為62歲，12名決賽選手將於下周日（13日）選出，爭奪「包山王」、「包山后」等殊榮。

6屆「包山后」黃嘉欣在去年因懷孕缺席，今年再度披甲上陣。她今午抱着兒子一同面對鏡頭受訪，笑言照顧孩子比「搶包山」更難，形容自己的體能已大不如前，來不及調整至運動員水平，故今次只希望能夠順利完成比賽。她亦說，過往已有「胎教」兒子，現在就帶兒子到現場為自己打氣，亦希望日後感染兒子在運動方面有發展。

首次參與「搶包山」訓練、今屆最年長女選手是58歲的蕭玉芬，她稱過往並未嘗有攀登的經驗，「第一次見呢個包山，第一次上嚟玩。」她曾參加全馬及龍舟比賽，今日首次試攀中途一度想過放棄，但經過多次嘗試終於成功登頂，「最重要係盡咗自己能力就可以」。

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9屆「包山王」的郭嘉明再度參戰，今午試攀後表示「有種熟悉嘅感覺，但較過往好似難咗」，稱竹枝可能變得更闊及更滑手，感覺需要用更大力攀爬。曾奪「包山王中王」的他亦不敢輕視對手，稱每年參賽都有壓力，期望可以入圍。

有「先鋒攀登」經驗、年僅18歲的曾柏林首次參加搶包山，就以「10秒登頂」為目標。他表示，首次攀登「包山」感到不習慣，但強調無論能否入圍決賽，現時也會先減磅、「減肚腩」。

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