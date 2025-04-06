公立醫院收費調整｜盧寵茂：擬向預約服務又「甩底」者收費　研引訂金制

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

政府早前公佈公營醫療收費改革方案。醫務衞生局局長盧寵茂今（6日）在電視節目中表示，日後會向預約服務而又「甩底」的市民收費，會研究引入「訂金」機制。

盧寵茂指，預約服務涉及人手等資源，「甩底」並不理想，尤其有很多人正輪候有關服務，甚至投訴輪候時間過長，認為每人要為自己行為負責，會考慮要求市民在預約時先繳訂金，正研究如何執行。他以預約酒店為例，指預訂時亦要先提供信用卡，若提早告知將缺席，可獲退回一定金額，但若當日才通知或直接不出現，住客也要付出成本。

改革方案提出設1萬元的醫療費「封頂」機制。盧寵茂指，局會透過HA Go流動應用程式，顯示病人的累計醫療開支，又指有機制防止病人因封頂機制濫用醫院服務，舉例若醫生臨床上認為病人可以出院，但病人卻因免醫療費而拒絕，便不會豁免其醫療費。

至於改革方案有否微調空間，盧寵茂強調，是次屬於整體改革，個別收費項目不能像在街市買餸般講價，會繼續調整收費，以加強對市民的保障及加固安全網，但不會就資助下線劃線，稱「改革永遠在路上」，並從沒完美的醫療體制，要視乎5年後的情況再決定。

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