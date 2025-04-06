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Coldplay演唱會｜禁帶任何橫額標誌　罕有准帶600毫升或以下細水樽【附違禁品清單】

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Coldplay演唱會即將舉行，相信一眾樂迷都非常期待。主辦方Live Nation今日（6日）公布場地規則和限制攜帶物品，當中有出符預期的物品禁止攜帶，也有物品「解禁」。

Coldplay演唱會將於本月8、9、11及12日分4場舉行。根據主辦方在社交平台公布場地規則，觀眾進入場館前，須接受手提袋/背包檢查；38 X 30 X 20 厘米 (15 X 12 X 8吋) 以上的大型手提袋/背包則禁止帶進表演場內。⁠

禁止攜帶物品清單（節錄）

  • 拍攝類，包括所有專業相機、攝錄機 、 GoPro 相機、可拆式鏡頭相機、長焦鏡頭、平板電腦、手提電腦、自拍棍、腳架、錄音器材、望遠鏡均禁止帶進表演場內。⁠
  • 飲品類，包括任何即棄膠樽裝飲品的空樽 、玻璃瓶/杯、鋁罐、保溫瓶/杯、不銹鋼瓶/杯、 容量超過600毫升的可重用便攜式塑料或矽膠水瓶/杯進入場館。⁠
  • 其他物品，禁止攜帶任何危險物品、 橫幅/標語、氣球/充氣物品、鐳射筆及遙控飛行設備或玩具(如：模型直升機、無人駕駛飛機)進入場館。⁠⁠
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特點注意的是，觀眾可攜帶容量不超過600毫升的塑料或矽膠可重用便攜式水瓶/杯進場，並需倒掉液體。⁠

其他入場規定（節錄）

  • 遲到者或被安排於適當時候方可進場、

  • 所有人士均不得攜帶任何動物進入場館，除獲發出書面同意的導盲犬外。

 

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