交稅｜過去兩年逾24萬張稅單在稅局追擊下仍未繳交　主要涉2原因

▲ 稅局稱，會採取適當跟進行動，保障政府稅收（資料圖片）

【特別財會/交稅/報稅】稅務局通常每年5月陸續寄出報稅表。不過，稅務局提交特別財會答覆指，過去兩年，尚有逾24萬張稅單在稅局追討後仍未繳交。

稅局回覆經民聯林健鋒查詢時表示，截至2024年3月31日及2025年2月28日，在2023-24和2024-25財政年度內應繳付而在稅務局追討後仍未繳交的稅單分別約102 000及140 000張。

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稅局：採取適當跟進行動 保障政府稅收

稅局稱，當中有個別因財政困難而未能準時交稅的人士，獲稅務局批准分期繳稅，亦有部分個案因涉及法律程序而需時處理，以致追討上述欠交稅款未能在有關的財政年度內完成。稅務局稱，會繼續採取適當跟進行動，保障政府稅收。

▲ 過去三個財年獲批分期繳交的個案數字。（立法會文件截圖）

根據稅務局回覆，過去2個財年（2023-24和2024-25），分別有5890份和5090份薪俸稅稅單獲批分期交稅，涉及應繳稅款為4.7億和3.4億元；分別有830份和640份利得稅稅單獲批分期交稅，涉及應繳稅款為25億元和4.7億元。

過去兩年逾2萬宗逾期加蓋印花個案

印花稅方面，2023-24及2024-25財政年度（截至2025年2月28日）分別有10 620宗和9 922宗逾期加蓋印花個案，涉及的逾期罰款分別約為3,000萬元和1,900萬元。

稅局表示，稅務局一直積極追討納稅人的欠交稅款，以保障公帑，包括向納稅人徵收附加費、發出警告信、向第三者 (例如僱主及銀行 )發出追討欠稅通知書、經法院提出民事訴訟等。

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