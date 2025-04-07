特首辦｜馬逢國關注特首辦新聞主任與新聞處分工　蔡傑銘：不會容許大量人手工作重疊

▲ 行政長官辦公室常任秘書長蔡傑銘。（彭大偉攝）

【特首辦/特別財會/立法會】特首辦計劃增加3個職位，包括2名新聞主任（月薪介乎82,330至119,650）。今日特別財會上，議員關注兩位新聞主任的實質作用，又關注特首辦新聞主任與新聞處如何分工。

選委界議員馬逢國指，過往有活動邀請特首出席時，「新聞處又會派一隊人跟進」，關注特首辦新聞主任和新聞處如何分工，「我見到都經常發生」，關注新增的新聞主任有何實質作用。

蔡傑銘：新增兩位新聞主任助擴新媒體工作

特首辦常任秘書長蔡傑銘表示，現時特首辦主要由兩位首長級人員從事公關或新聞工作，分別是新聞統籌專員和助理新聞處長，前者負責新媒體，後者則負責傳統媒體及講稿為主，新增兩個職位將協助二人擴展新媒體工作，以及加強撰寫講稿和傳統公關的工作。

蔡傑銘續指，特首辦部門細，要做好新聞及公關工作，要和政府新聞處合作，指人手短缺下，不會容許大量人手工作重疊，反而會盡量精簡，特首出席個別活動時，若新聞處派人出席，特首辦盡量不會派人。

狄志遠質疑特首辦增3職位是否符合共度時艱

另外，新思維議員狄志遠關注現屆特首辦增加3個職位，質疑是否符合共度時艱的說法，能否以身作則、說服市民。他又指3個職位當中有2個是有時限職位，而現時有時限職位常常「續期又續期」，關注是否有確切的時限。

蔡傑銘表示，特首辦編制只有百多人，部門希望發展新媒體相關的工作，但現時很難調配部內的人手去處理，因此是有需要才開設有時限職位。他指暫時2個有時限職位會以3年為基準，會嘗試以內部資源或其他不同方式處理，強調希望在時限結束前完成工作。

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