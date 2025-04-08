關稅戰｜金管局與銀行業出招支援進出口及製造等行業　彈性延長貿易融資貸款還款期

▲ 金管局。（資料圖片）

為協助工商界應對貿易戰，香港金融管理局今日（8日）與「銀行業中小企貸款協調機制」和「中小企融資專責小組相繼舉行會議後，聯同銀行業推出針對個別行業的支持措施，進一步協助更多中小企獲取銀行融資和升級轉型。

去年推支持措施以來 逾3.9萬家中小企受惠

金管局表示，自去年聯同銀行業推出「9+5」項支持中小企措施以來，共有超過39 000家中小企受惠，涉及信貸額度超過950億港元。參與專責小組的銀行在其貸款組合中預留的中小企專項資金，由去年十月的3,700億港元增加至目前超過3,900億港元。



金管局指，專責小組去年8月成立至今年2月底，從多個渠道累積收到約590宗來自不同行業的查詢及個案，而接近九成查詢及個案已經完成處理。在行業層面方面，專責小組與不同行業商會及代表舉行了超過160場交流會，當中包括零售及批發、進出口和製造以及建造和運輸業，深入了解不同行業中小企的營運情況。

銀行業承諾提供彈性還款安排和延長貸款還款期等信貸支援

因應當前貿易爭端以及外圍經濟的不確定性，銀行業聽取工商界的意見並於協調機制和專責小組討論後，再次承諾會積極落實早前推出的「9+5」項支持中小企措施，包括繼續以包容的態度，按「還息不還本」計劃的原則，提供彈性還款安排和延長貸款還款期等信貸支援，協助企業應對資金流動性需要。此外，銀行還將會在審慎風險管理原則下，為多個行業提供更具針對性支持：

提供合適信貸安排 包括分期攤還相關貸款

（一）進出口及製造業：工商界在會上反映對當前全球貿易摩擦的憂慮。與會銀行同意彈性延長貿易融資貸款還款期（例如90或120天），或提供其他合適的信貸安排（例如分期攤還相關貸款、提供「部分還本」選項，甚或還息不還本安排），以協助個別受貿易摩擦影響而出現短期性資金流壓力的客戶。協調機制及專責小組會密切留意環球關稅爭議的最新發展，與進出口及製造業保持溝通。

（二）建造業：與會銀行會透過協商機制，為面臨資金流壓力的企業，特別是一些可能因資金鏈問題而面臨突如其來資金流壓力的建造業分判商，盡量共同提供彈性財務安排，以減輕客戶的資金周轉壓力。

（三）運輸業：與會銀行會積極考慮推出更切合運輸業需要的貸款產品，以配合政府落實一系列優化的士服務的措施，並且因應業界個別情況，提供更多具彈性的還款安排以協助應對營運挑戰，並相應延長貸款年期，支持行業發展。



此外，金管局與銀行業也會在其他方面支持香港的經濟發展，包括銀行業會加強宣傳《政府租契續期條例》，確保前線員工熟悉在《條例》下地契續期的事宜，妥善解答客戶對地契有關的按揭查詢和提供合適的服務。

研銀行業如何在融資方面配合政府推片區開發

北部都會區建設方面，金管局稱，在其協調下，香港銀行公會和香港中資銀行業協會最近已經向發展局了解北部都會區的發展概況，並會研究銀行業如何在融資方面配合政府推行「片區開發」和其他發展。

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