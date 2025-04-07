警隊一哥訪問｜心痛有同袍犯案　周一鳴稱有責任維持警隊民望

▲ 周一鳴形容警方工作「黑白分明」，警隊要提升透明度讓市民理解警務工作。（陳靜儀攝）

近年不時傳出「休班警員」犯案醜聞，新任警務處處長周一鳴受訪時說，當得知同袍犯案時會感到「心痛」，並說有責任維持警隊民望。他亦提到警隊近年落力「搶人才」，冀可承接前「一哥」蕭澤頤下過的工夫。

冀承接蕭澤頤所作工夫

回顧警務處前處長蕭澤頤於2021年6月接任後，港大民意調查計劃翌年公布的紀律部隊民意調查，警務處獲評56.4分，便創2019年8月以來新高。周一鳴受訪時引述警方去年進行的公眾意見調查指，18至29歲年輕人對警隊表現評分較2021年上升逾1成。

惟近年不時傳出警員犯案醜聞，涉及詐騙、洗黑錢及襲擊露宿者等案件。周一鳴受訪時被問到看見同袍犯案有何感受，他說︰「心痛係一定嘅，點解一份好好嘅職業要行差踏錯呢？」他相信，有關同袍其家人朋友亦會心痛，若淪為階下囚，「屋企人會點睇呢？」

主動搶人才 招內地港生

他提到，不少涉及警員的案件事前已經警方內部調查，證明「成個警隊都好緊張」，而現時警員入職時接受的基礎訓練已加入情緒管理元素，警方亦會定期舉辦工作坊，另有部門跟進警員紀律。

周一鳴形容警方工作「黑白分明」，警隊要提升透明度讓市民理解警務工作。他又認為維持警隊民望是自己的責任，期望可承接蕭澤頤下過的功夫，承先啟後。

招募工作方面，周一鳴指警方近年更主動物色有意加入警隊的年輕人，在政策上亦有不同的改動，希望更加切合時宜，包括設「社區招募快線」及招募體驗日，方便有志加入警隊的市民了解警務工作。他提到不少香港學生在內地讀書，形容他們質素高、體能好，近年警隊招募工作已擴展至廣東、福建及北京等城市，並一併進行考試和遴選。

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