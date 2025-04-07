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警隊一哥訪問｜周一鳴喻「防騙視伏器」如疫苗　保障市民精神「荷包」健康

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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警方大力宣傳「防騙視伏器」，冀保障市民的精神和「荷包」健康。（資料圖片）

去年詐騙案佔整體罪案近一半，新任警務處處長周一鳴認為防騙較打擊騙案來得重要，形容警方近年推出的「防騙視伏器」如疫苗，可保障市民的精神和「荷包」健康。

太空油試紙見效　聚焦源頭打擊

周一鳴受訪時指，警方近年投放許多資源和人手打擊騙案，惟仍有市民每逢見到防騙報道或廣告就跳過，受騙後才察覺自己「中招」，對於受害人一生積蓄被騙走感痛心。他提到，最近東南亞國家出現新詐騙模式，則要告訴市民有「變種病毒」，需要「打新疫苗」。

警務處處長周一鳴（陳靜儀攝）

另外，政府2月刊憲將太空油主要成分依托咪酯列為毒品，警方至今共錄得120宗與太空油相關案件，拘捕157人，當中16人為學生。周一鳴說，警方1月引入太空油毒品試紙後已見成效，惟從源頭打擊更重要，期望傳媒、學校及社工等可將打擊太空油毒品信息廣泛發放。

向學校派毒品懶人包　宣傳禍害

至於近日有中學生疑於學校廁所內吸煙，周指學校不應容許學生帶電子煙回校，警方早前亦已向學校發放太空油毒品懶人包，期望學生了解太空油禍害。

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