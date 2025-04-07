  • 23°C
香港時間：202547日 (一) 10:54

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐︱港姐冠軍細仔患長期病丈夫一度病危　遇人不淑損失巨款患抑鬱曾想輕生

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

港姐冠軍患抑鬱。

【香港小姐 / 港姐冠軍 / 葉翠翠】現年43歲的2005年港姐冠軍葉翠翠（Tracy），在2015年與建築師男友周曉東（Raymond）結婚，夫妻恩愛，婚後四年抱三。

身為三子之母翠翠專心照顧家庭外，於2017年離巢TVB的她成功轉型成美容及育兒KOL，更於2019年以6900萬元購入近3千呎的紅山半島獨立屋，大宅樓三層高兼擁私人花園。但原來看似美滿幸福的背後，家中卻發生多宗事件令她飽受折磨。

【明星豪宅】豪宅紅山半島現山泥傾瀉　居民葉翠翠住3千呎別墅為兒子建兒童王國

葉翠翠一家五口。

香港小姐︱患抑鬱曾想輕生

葉翠翠日前接受資深傳媒人汪曼玲專訪透露，曾兩度患上抑鬱。翠翠指自己首次發病在2020年，當時細仔出生後3個月，當時她間照顧3個小朋友外同時搬屋，雖然有家傭幫手，但壓力太大誘發抑鬱。

她回憶稱：「當時突然發現自己無故會坐喺度喊，有時唔諗嘢都會喊，覺得好辛苦，人生冇意義，持續咗半年。每日到小朋友下晝瞓咗覺，就會入廁所鎖埋門坐喺地下大喊。最嚴重時曾試過攞輕生，又試過喺浴缸放水，諗好晒成個畫面。」

尚幸她諗起如有任何不測，3個小朋友便失去母親，於是翠翠決定振作，積極運動，最後用半年時間克服情緒問題。

點擊圖片放大
+13
+12

香港小姐︱損失天文數字積蓄

無奈之後再有不幸事件，翠翠指細仔約1歲3個月大時發現身體出現問題，醫生診斷後指細仔病情再拖延，可能會無法好轉，於是入院接受手術。當時她眼見細仔全身插滿喉管，自責若非之前有抑鬱問題，應能及早察覺細仔嘅問題及早求醫，不會演變成為長期病患者。

當細仔病情穩定的半年後，翠翠丈夫得大病要即時留院，當時正值疫情，翠翠曾想送老公到內地醫治，但醫生指Raymond捱不過隔離時間，最後留港診治，幸一度病危的Raymond最後走出鬼門關大步檻過。事實翻看翠翠的社交平台，在過去3年多，Raymond已絕跡家庭相片中。

可是不幸故仍未完，翠翠透露在兩年前信錯人，損失天文數字積蓄，令她壓力倍增導致情緒再出問題。

縱然面對重重難關，翠翠仍堅持每晚開直播，縱有時粉絲發現她不開心，亦從中獲大家打氣，大家鼓勵亦令她捱過低潮，更由此得啟發，就是同自己講一定做到、不放棄便能克服一切問題。

【明星豪宅】葉翠翠轉當KOL傳年賺百萬愈住愈豪　佈置聖誕樹騷3千呎豪宅巨廳

【明星扮靚】葉翠翠輕鬆73天減10磅　靚媽騷成果：需要堅持和決心【內附餐單】

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

香港小姐︱TVB小花秘戀富三代入住$4億獨立屋 　準百億新抱遊艇慶祝生日
21:06 2025/03/28
香港小姐︱TVB小花秘戀富三代入住$4億獨立屋 　準百億新抱遊艇慶祝生日
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
00:31 2025/03/26
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
00:31 2025/03/13
香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
香港小姐︱37歲馬賽現身理大樣貌似學生　感慨稱：好像看到19歲初來香港的自己
16:40 2025/03/24
香港小姐︱37歲馬賽現身理大樣貌似學生　感慨稱：好像看到19歲初來香港的自己
香港小姐︱東張女神自小體弱多病　騷童年手寫信感謝母親：不讓我獨自害怕
11:12 2025/03/17
香港小姐︱東張女神自小體弱多病　騷童年手寫信感謝母親：不讓我獨自害怕

你可能感興趣

香港小姐︱TVB小花秘戀富三代入住$4億獨立屋 　準百億新抱遊艇慶祝生日
21:06 2025/03/28
香港小姐︱TVB小花秘戀富三代入住$4億獨立屋 　準百億新抱遊艇慶祝生日
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
00:31 2025/03/26
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
00:31 2025/03/13
香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
葉翠翠 娛樂人物職業 演員 香港小姐 網絡熱話 家庭關係 KOL 抑鬱症

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月07日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月07日 時間04:05）
求職面試題｜面試被問「1隻蛋5元10隻幾錢？」　答50元即淘汰正確答案原來係咁！
求職面試題｜面試被問「1隻蛋5元10隻幾錢？」　答50元即淘汰正確答案原來係咁！
BB改名｜命理師傳授蛇年BB改名禁忌　推介10類好字逢凶化吉
BB改名｜命理師傳授蛇年BB改名禁忌　推介10類好字逢凶化吉
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫