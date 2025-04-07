香港小姐︱港姐冠軍細仔患長期病丈夫一度病危　遇人不淑損失巨款患抑鬱曾想輕生

▲ 港姐冠軍患抑鬱。

【香港小姐 / 港姐冠軍 / 葉翠翠】現年43歲的2005年港姐冠軍葉翠翠（Tracy），在2015年與建築師男友周曉東（Raymond）結婚，夫妻恩愛，婚後四年抱三。

身為三子之母翠翠專心照顧家庭外，於2017年離巢TVB的她成功轉型成美容及育兒KOL，更於2019年以6900萬元購入近3千呎的紅山半島獨立屋，大宅樓三層高兼擁私人花園。但原來看似美滿幸福的背後，家中卻發生多宗事件令她飽受折磨。

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▲ 葉翠翠一家五口。

香港小姐︱患抑鬱曾想輕生

葉翠翠日前接受資深傳媒人汪曼玲專訪透露，曾兩度患上抑鬱。翠翠指自己首次發病在2020年，當時細仔出生後3個月，當時她間照顧3個小朋友外同時搬屋，雖然有家傭幫手，但壓力太大誘發抑鬱。

她回憶稱：「當時突然發現自己無故會坐喺度喊，有時唔諗嘢都會喊，覺得好辛苦，人生冇意義，持續咗半年。每日到小朋友下晝瞓咗覺，就會入廁所鎖埋門坐喺地下大喊。最嚴重時曾試過攞輕生，又試過喺浴缸放水，諗好晒成個畫面。」

尚幸她諗起如有任何不測，3個小朋友便失去母親，於是翠翠決定振作，積極運動，最後用半年時間克服情緒問題。

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香港小姐︱損失天文數字積蓄

無奈之後再有不幸事件，翠翠指細仔約1歲3個月大時發現身體出現問題，醫生診斷後指細仔病情再拖延，可能會無法好轉，於是入院接受手術。當時她眼見細仔全身插滿喉管，自責若非之前有抑鬱問題，應能及早察覺細仔嘅問題及早求醫，不會演變成為長期病患者。

當細仔病情穩定的半年後，翠翠丈夫得大病要即時留院，當時正值疫情，翠翠曾想送老公到內地醫治，但醫生指Raymond捱不過隔離時間，最後留港診治，幸一度病危的Raymond最後走出鬼門關大步檻過。事實翻看翠翠的社交平台，在過去3年多，Raymond已絕跡家庭相片中。

可是不幸故仍未完，翠翠透露在兩年前信錯人，損失天文數字積蓄，令她壓力倍增導致情緒再出問題。

縱然面對重重難關，翠翠仍堅持每晚開直播，縱有時粉絲發現她不開心，亦從中獲大家打氣，大家鼓勵亦令她捱過低潮，更由此得啟發，就是同自己講一定做到、不放棄便能克服一切問題。

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