北上交通優惠｜尖沙咀觀塘至皇崗口岸直通巴恢復24小時通車　八達通優惠低至$20程【附班次/上落車地點】

▲ 尖沙咀觀塘至皇崗口岸直通巴恢復24小時通車，當中八達通支付優惠低至$20程。

【觀塘/尖沙咀直通巴/跨境直通巴/皇崗口岸】復活節假期將至，由於內地沒有復活節假，大家不妨趁「人少少」上深圳走一圈。跨境巴公司亦有好消息——尖沙咀或觀塘往返皇崗口岸跨境快線即日起恢復24小時運作，繁忙時段班次更密至5分鐘一班，八達通支付車費最平$20起！

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北上深圳消費遊玩僅然已成不少港人的周末好去處，想避免在東鐵線上站足全程，乘搭跨境直通巴士是方便快捷的方法。香港有多間公司經營跨境直通巴士來往港九新界和深圳不同口岸，而目前只有位於福田的皇崗口岸實行24小時通關。

「跨境快線巴士管理有限公司」宣布即日起，尖沙咀或觀塘往返深圳皇崗口岸的跨境快線，全面恢復24小時營運；繁忙時段班次加密至5分鐘一班；65歲以上長者、12歲以下小童使用八達通支付車費，以及部分落線成人八達通支付，車費只需$20！真係玩到幾夜都有車返屋企，幾夜想返深圳都得，讓你北上玩樂省心方便又舒適！連巴士公司都在社交媒體小紅書直呼「一杯奶茶錢就到香港市區，真的太劃算啦」。

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即睇下文有關直通巴的資料、班次及上下車地點。注意深宵時段（晚上11:30至翌日早上5:59）的安排，因為會限定上車點，以及下車點會有更改。

皇崗口岸直通巴｜觀塘/藍田/九龍灣/鑽石山跨境快線詳情

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皇崗口岸直通巴｜1. 班次



皇崗口岸→觀塘：約15至30分鐘一班、繁忙時段將加密至5分鐘一班；凌晨2am至5:59am期間約30至60分鐘一班

觀塘→皇崗口岸：約15至30分鐘一班、繁忙時段將加密至5分鐘一班；凌晨2am至5:59am期間約30至60分鐘一班

皇崗口岸直通巴｜2. 上車點

深圳皇崗口岸（24小時）

藍田港鐵站滙景商場地下巴士總站（6:30am至11pm）

觀塘港鐵站APM過境巴士站（24小時）

九龍灣港鐵站B出口觀塘道往彩虹方向售票亭（6:30am至11:10pm）

皇崗口岸直通巴｜3. 下車點

黃大仙鑽石山荷里活廣場對面

觀塘道九龍灣港鐵站對面

觀塘道中石化油站

藍田滙景巴士總站

沙田小瀝源路近大涌橋沙田第一城對面（皇崗開出午夜12時至6am班次）

皇崗口岸直通巴｜4. 深宵時段乘車安排

在深宵時段（即11:30pm至5:59am），由觀塘往皇崗口岸的班車僅限於觀塘APM站乘車；

藍田站及九龍灣站由6:30am至11pm都有車開往皇崗口岸，其他時間需前往觀塘APM站乘車。

皇崗口岸直通巴｜5. 票價及優惠

- 日間票價（6am至23:29pm期間）：

現金：$50

微信／支付寶：$50

八達通優惠價︰$48

車票優惠：

12歲以下小童及65歲以上長者，使用小童八達通或長者八達通，每位收費$33；

由九龍灣站上車前往皇崗口岸，八達通單程優惠低至$43；只限九龍灣站上車。

- 深宵票價（23:30pm至5:59am期間）

現金︰$60

微信／支付寶：$60

八達通優惠價︰$55

皇崗口岸直通巴｜尖沙咀跨境跨境快線詳情

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皇崗口岸直通巴｜1. 班次

皇崗口岸→尖沙咀：

日間5:45am至2:15am期間：約20至30分鐘一班

深宵2:45am至5:45am期間：發車時間2:45am、3:45am、4:45am、5:45am

尖沙咀→皇崗口岸：

日間6:45am至2:15am期間：約20至30分鐘一班

深宵2:45am至6:45am期間：發車時間2:45am、3:45am、4:45am、5:45am、6:45am

皇崗口岸直通巴｜2. 上車點

深圳皇崗口岸（24小時）

尖沙咀中港城地庫巴士總站（6:45am至00:15am）

香港童軍中心過境巴士總站（00:15am-6:45am）

皇崗口岸直通巴｜3. 下車點

旺角油麻地上海街380號

佐敦道佐治五世紀念公園入口（11pm後皇崗開出的班次改停寶靈街）

尖沙咀廣東道中港城（11pm後皇崗開出的班次不停中港城）

尖沙咀童軍中心過境巴士總站

皇崗口岸直通巴｜4. 票價及優惠

- 全日24小時統一票價：

現金︰$45

微信／支付寶：$45

八達通優惠價︰$38

車票優惠：

12歲以下小童及65歲以上長者、使用小童八達通或長者八達通，每位收費$20。

由皇崗往尖沙咀八達通單程優惠低至$20，只限南行。

話你知：皇崗口岸連深圳地鐵7號線 直達多個景點大商場

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皇崗口岸的出入境人流一般較羅湖、福田的少，意味過關不用大排長龍。此外，皇崗口岸連結深圳地鐵7號線（C/D出口），7號線共28個站，可直接由皇崗口岸站乘坐地鐵直達多個大型商場和景點，想要美食的，可以去筍崗站的萬象食家（無印風商場）；帶小朋友去玩，可去農林站的深圳市兒童樂園，或西麗湖站的深圳野生動物園；想輕鬆行山呼吸新鮮空氣，可到田貝站的翠竹公園或西麗站的石鼓山公園。由7號線也可輕鬆轉乘4號線前往福民站，以及8號線及9號線前往大小梅沙等。

資料來源︰跨境快線巴士管理有限公司＠小紅書

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