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天意弄人｜ADHD自閉天才少年以為考試不合格輕生　隔天父母收覆核成績更崩潰

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撰文： 王明芳

發布時間： 54 分鐘前

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英國一名17歲的世界前十名的天才遊戲玩家，誤以為自己的數學科考試不及格，選擇在家中輕生。

無論何地，年青人面對公開考試的壓力都非常沉重。英國一名世界前十名的天才遊戲玩家，誤以為自己在中學會考（GCSE）數學科不及格，因此選擇在家中輕生。怎料他逝去的翌日，他的父母卻收到校方寄來的電郵，告知愛兒的數學考試經重新評審後，確認取得合格成績，令人感嘆命運弄人。

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據英國《每日郵報》（Daily Mail Online）報道，一名來自英國南部溫徹斯特（Winchester）、患有自閉症與專注力不足／過度活躍症（ADHD）的17歲少年亨肖（Alex Henshaw），就讀貝辛斯托克技術學院（Basingstoke College of Technology ），主修遊戲設計的BTEC學位課程。

考試悲劇｜未有留下遺書

然而這個5口之家，去年9月的一個早上，亨肖的母親麗莎（Lisa Hamilton）卻發現打不開兒子睡房的房門，於是趕緊打電話求助消防隊協助。當消防員用大鎚進門後，發現亨肖早已失去生命跡象，而房內未有發現任何遺書。

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考試悲劇｜遊戲設計天才 優異成績常被老師質疑作弊

起初亨肖的家人未能解釋他為何做出如此衝動輕率的行為，特別是他在所學的遊戲設計方面中顯然極具天份，而且預期他未來在所選的遊戲領域擁有一片光明的未來，特別是他長年處於排名世界前10名的玩家。

除此以外，他在學校的表現亦十分出色，甚至優異的成績惹來班上導師質疑，認為他的成績太好，必定是作弊所致。亨肖明明對自己的未來有很多好好的規劃，不但打算與父親到日本旅行，更打算到一間遊戲設計公司實習，他一直為此深感興奮。

誰也想不到這樣的一個前途光明的天才，怎會選擇輕生呢？就在悲劇的翌日，一封電郵終於解答所有人的疑惑。

考試悲劇｜以為GCSE不合格輕生 翌日父母收覆核結果

原來在亨肖去世前一個月，他獲告知未能通過GCSE的數學考試，整個人陷入極度的痛苦之中。此外，他被告知要在班上進行一次報告，無疑加劇他的憂慮。在雙重的打擊下，去年9月在房內輕生。

諷刺的是，在悲劇的翌日，他的父母收到學校的電郵告知，經重新評分後，確定亨肖已取得合格的成績。

考試悲劇｜母不滿3名自閉兒未能獲協助

亨肖的母親麗莎表示，英國國民保健署（NHS）資金不足，令她不能為3個皆患有自病症的兒子尋求特殊教育的協助。

驗屍官德羅茲坎普（Rosamund Rhodes-Kemp）坦言，亨肖面對巨大的挑戰，不但面對自閉症與專注力不足／過度活躍症（ADHD）所帶來的挑戰，亦影響他社交的能力。在如此艱難、包容度不足的社會中，能如此堅持取得如此好成績，著實令人欽佩。

ADHD｜教導ADHD孩子注意3件事

本港催眠治療師Tim Sir因應早前本港一間小學有一名ADHD的學童在校内墮斃的悲劇，指出ADHD（過度活躍症及專注力失調）患者的情緒容易大起大落，他們並非天生脾氣差，而是解讀他人情緒時的確存在困難，所以他們經常在大起大落中飽受情緒煎熬。面對有ADHD的學童，教導上有3件事要注意：

  • 1. 不可在孩子情緒激動時爭辯
  • 2. 盡快移開「致敏原」
  • 3. 家長必須願意正視情況

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延伸閱讀：學童輕生︱ADHD學童校內墮斃悲劇　專家：教導要留意3大點

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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