抑鬱症｜前港姐冠軍葉翠翠兩度患抑鬱症曾想輕生　老公病危細仔變長期病患

【葉翠翠／抑鬱症／連環不幸】43歲前港姐冠軍葉翠翠與建築師老公結婚9年，2020年成為3孩之母，當初目前後轉型KOL事業直播帶貨。曾一度被傳月入高達七位數的她，一家五口住在市值9000萬元的豪宅，生活看似無憂，但葉翠翠近日受訪時透露，近年因家庭連番變故，兩度患上抑鬱症，甚至一度萌生輕生念頭。

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抑鬱症｜兩度患抑鬱症險輕生 細仔變長期病患丈夫一度病危

現年43歲的2005年港姐冠軍葉翠翠近日受訪，透露自己首次抑鬱症發作於2020年幼子出生後3個月。她坦言，當時因生育太密集，身心未及恢復，加上搬家及工作壓力，突然陷入情緒崩潰。當時有半年時間，經常覺得生命失去意義，「無故會坐喺度喊，有時唔諗嘢都會喊」，最終發現情緒出現問題：

每日到小朋友下晝瞓咗覺，就會入廁所鎖埋門坐喺地下大喊。最嚴重嘅時候，曾試過攞輕生工具，又試過喺浴缸放水，已諗好晒成個畫面。

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抑鬱症｜堅持做運動走出抑鬱陰霾

她憶述抑鬱症最嚴重之時，曾準備輕生工具，所幸因不捨3名兒子而懸崖勒馬，並開始決定做運動幫助自己治療抑鬱症，加上意志力，她用半年時間走出抑鬱陰霾。

突然諗到我咁樣走咗，我個仔咪唔記得我？之後又過一日，我又諗到唔單止細仔唔記得我，大嗰兩個只得兩、三歲，佢哋都唔會記得，咁我咁辛苦生三個為乜？所以我決心要起番身。

但好景不常，當葉翠翠克服第一次抑鬱症後幾個月，發現細仔身體出現問題。當時她有為此事與老公討論，但卻被認為是多疑。直到細仔1歲多時確診患病，需要緊急做手術，否則病情將會有生命危險。當時看著細仔入院「插到周身喉」，葉翠翠坦言為此事非常自責，亦怪責老公「為何唔認真咁睇個仔一眼」。經半年治療，細仔病情雖穩定，但已成長期病患，需頻繁進出醫院。

家中接二連三發生不幸事件，丈夫之後突患重病，入院治療數月。當時葉翠翠發現他面色很差，入院檢查後才發現病重。醫生當時警告其狀況「撐不過隔離期」，無法轉往內地就醫。葉翠翠坦言壓力爆煲，甚至因而患上焦慮症，一度懷疑家中「有鬼」。為求安心，她請來捉鬼師傅查看，最終確認無異常才鬆一口氣，而最終老公留港治病後亦大步檻過。

抑鬱症｜遭人連累損失巨額 靠粉絲撐過二次抑鬱

葉翠翠家人患病後，生意亦經歷失利。2年前葉翠翠因誤信他人導致生意上造成「天文數字」的損失，再度陷入抑鬱。她每晚直播時不自覺落淚，被粉絲察覺異樣後不斷鼓勵，成為她堅持的動力：

第二次低潮係靠粉絲捱過。當時我一定會做直播，道理同運動一樣，我話畀自己聽一定要做到，唔係就咩都做唔到。

經歷經多重打擊後，葉翠翠形容「這些年像被詛咒一樣」，但希望擇公開經歷，盼鼓勵同路人正視心理健康。

精神科專科醫生拆解「產後抑鬱症」

本港精神科專科醫生何美怡醫生接受訪問時曾表示，「產後抑鬱症」其實可分為3種病症，第一種是「Baby Blues」，往往是產後數小時或數天內發生的情緒不穩，症狀大多數於短時間內消失；第二種是「Postnatal Depression」，皆可於男、女性身上出現，普遍在產後至一年內發生；第三種是最嚴重及最少見的「Postpartum Psychosis」，患者會出現思覺失調症狀，大多於產後一個月內發生。

「愛丁堡產後憂鬱量表」評測產後抑鬱風險

何醫生指出，「愛丁堡產後憂鬱量表」（EPDS）是一套普及而有效的評估工具，有助產後婦女及早識別患上產後抑鬱症的風險，以便給予適切治療及支援。

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