  • 23°C
香港時間：202547日 (一) 10:54

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抑鬱症｜前港姐冠軍葉翠翠兩度患抑鬱症曾想輕生　老公病危細仔變長期病患

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【葉翠翠／抑鬱症／連環不幸】43歲前港姐冠軍葉翠翠與建築師老公結婚9年，2020年成為3孩之母，當初目前後轉型KOL事業直播帶貨。曾一度被傳月入高達七位數的她，一家五口住在市值9000萬元的豪宅，生活看似無憂，但葉翠翠近日受訪時透露，近年因家庭連番變故，兩度患上抑鬱症，甚至一度萌生輕生念頭。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜手腳纖幼肚腩大恐「一高」纏身不自知　營養師揭港人肥胖隱憂

抑鬱症｜兩度患抑鬱症險輕生 細仔變長期病患丈夫一度病危

現年43歲的2005年港姐冠軍葉翠翠近日受訪，透露自己首次抑鬱症發作於2020年幼子出生後3個月。她坦言，當時因生育太密集，身心未及恢復，加上搬家及工作壓力，突然陷入情緒崩潰。當時有半年時間，經常覺得生命失去意義，「無故會坐喺度喊，有時唔諗嘢都會喊」，最終發現情緒出現問題：

每日到小朋友下晝瞓咗覺，就會入廁所鎖埋門坐喺地下大喊。最嚴重嘅時候，曾試過攞輕生工具，又試過喺浴缸放水，已諗好晒成個畫面。

點擊圖片放大
+9
+8

抑鬱症｜堅持做運動走出抑鬱陰霾

她憶述抑鬱症最嚴重之時，曾準備輕生工具，所幸因不捨3名兒子而懸崖勒馬，並開始決定做運動幫助自己治療抑鬱症，加上意志力，她用半年時間走出抑鬱陰霾。

突然諗到我咁樣走咗，我個仔咪唔記得我？之後又過一日，我又諗到唔單止細仔唔記得我，大嗰兩個只得兩、三歲，佢哋都唔會記得，咁我咁辛苦生三個為乜？所以我決心要起番身。

但好景不常，當葉翠翠克服第一次抑鬱症後幾個月，發現細仔身體出現問題。當時她有為此事與老公討論，但卻被認為是多疑。直到細仔1歲多時確診患病，需要緊急做手術，否則病情將會有生命危險。當時看著細仔入院「插到周身喉」，葉翠翠坦言為此事非常自責，亦怪責老公「為何唔認真咁睇個仔一眼」。經半年治療，細仔病情雖穩定，但已成長期病患，需頻繁進出醫院。

家中接二連三發生不幸事件，丈夫之後突患重病，入院治療數月。當時葉翠翠發現他面色很差，入院檢查後才發現病重。醫生當時警告其狀況「撐不過隔離期」，無法轉往內地就醫。葉翠翠坦言壓力爆煲，甚至因而患上焦慮症，一度懷疑家中「有鬼」。為求安心，她請來捉鬼師傅查看，最終確認無異常才鬆一口氣，而最終老公留港治病後亦大步檻過。

抑鬱症｜遭人連累損失巨額 靠粉絲撐過二次抑鬱

葉翠翠家人患病後，生意亦經歷失利。2年前葉翠翠因誤信他人導致生意上造成「天文數字」的損失，再度陷入抑鬱。她每晚直播時不自覺落淚，被粉絲察覺異樣後不斷鼓勵，成為她堅持的動力：

第二次低潮係靠粉絲捱過。當時我一定會做直播，道理同運動一樣，我話畀自己聽一定要做到，唔係就咩都做唔到。

經歷經多重打擊後，葉翠翠形容「這些年像被詛咒一樣」，但希望擇公開經歷，盼鼓勵同路人正視心理健康。

精神科專科醫生拆解「產後抑鬱症」

本港精神科專科醫生何美怡醫生接受訪問時曾表示，「產後抑鬱症」其實可分為3種病症，第一種是「Baby Blues」，往往是產後數小時或數天內發生的情緒不穩，症狀大多數於短時間內消失；第二種是「Postnatal Depression」，皆可於男、女性身上出現，普遍在產後至一年內發生；第三種是最嚴重及最少見的「Postpartum Psychosis」，患者會出現思覺失調症狀，大多於產後一個月內發生。

「愛丁堡產後憂鬱量表」評測產後抑鬱風險

何醫生指出，「愛丁堡產後憂鬱量表」（EPDS）是一套普及而有效的評估工具，有助產後婦女及早識別患上產後抑鬱症的風險，以便給予適切治療及支援。

點擊圖片放大
+11
+10

相關文章：

張國榮離世︱張國榮醫療報告揭患有「生理抑鬱」　抑鬱症自救方法+3招協助抑鬱症患者

精神健康︱17歲少女墮軌慘死　生前患抑鬱症需服藥　曾被父親辱罵「最難聽的話」

超級瑪利歐｜男子患抑鬱症停職一年　聽醫生建議打機意外好轉　公開被「孖寶兄弟」拯救過程

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

抑鬱症｜鄭中基自爆患抑鬱症壓力爆煲「飲酒逃避現實」　1分鐘自測抑鬱：9徵兆中5項應求醫
18:16 2024/08/06
抑鬱症｜鄭中基自爆患抑鬱症壓力爆煲「飲酒逃避現實」　1分鐘自測抑鬱：9徵兆中5項應求醫
抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲　自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫
17:33 2024/10/24
抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲　自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫
抑鬱症︱30歲銀行高管突患重度抑鬱　5年歷3次失業欲輕生終靠1信念熬過低谷
15:45 2024/11/06
抑鬱症︱30歲銀行高管突患重度抑鬱　5年歷3次失業欲輕生終靠1信念熬過低谷
趙露思患病｜趙露思首發長文證患抑鬱症　揭心理病曾致嚴重過敏出疹耳聾　最新復健畫面曝光
14:19 2025/01/02
趙露思患病｜趙露思首發長文證患抑鬱症　揭心理病曾致嚴重過敏出疹耳聾　最新復健畫面曝光
情緒健康｜經常記仇回想過去易患抑鬱症　公關達人：小器影響健康
13:05 2025/01/23
情緒健康｜經常記仇回想過去易患抑鬱症　公關達人：小器影響健康

你可能感興趣

抑鬱症｜鄭中基自爆患抑鬱症壓力爆煲「飲酒逃避現實」　1分鐘自測抑鬱：9徵兆中5項應求醫
18:16 2024/08/06
抑鬱症｜鄭中基自爆患抑鬱症壓力爆煲「飲酒逃避現實」　1分鐘自測抑鬱：9徵兆中5項應求醫
抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲　自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫
17:33 2024/10/24
抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲　自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫
抑鬱症︱30歲銀行高管突患重度抑鬱　5年歷3次失業欲輕生終靠1信念熬過低谷
15:45 2024/11/06
抑鬱症︱30歲銀行高管突患重度抑鬱　5年歷3次失業欲輕生終靠1信念熬過低谷
健康問題 健康養生 葉翠翠 產後抑鬱 抑鬱症 焦慮症

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月07日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月07日 時間04:05）
求職面試題｜面試被問「1隻蛋5元10隻幾錢？」　答50元即淘汰正確答案原來係咁！
求職面試題｜面試被問「1隻蛋5元10隻幾錢？」　答50元即淘汰正確答案原來係咁！
BB改名｜命理師傳授蛇年BB改名禁忌　推介10類好字逢凶化吉
BB改名｜命理師傳授蛇年BB改名禁忌　推介10類好字逢凶化吉
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫