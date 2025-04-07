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祖藍嫁妹︱王祖藍餅印妹出嫁晒流星錘龍鳳鈪　父早逝長兄為父豪送千萬豪宅

家事百科

撰文： 陳麗薇

發布時間： 3 小時前

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王祖藍風光嫁妹！

【王祖藍/嫁妹/李亞男】藝人王祖藍父親早逝，所以他年紀輕輕就負起養家責任，日前祖藍的餅印妹妹出嫁，祖藍長兄為父，與媽媽銀色母子裝登場招呼賓客，妹妹周身金器風光出嫁，祖藍更一早已經贈送豪宅予妹妹，安排好一家住在同一屋苑，絕對是絕世好哥哥！

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現年45歲的王祖藍一向顧家愛錫家人，早前祖藍的餅印妹妹出嫁，友人把婚宴現場的相片分享到社交網，王祖藍媽媽王祖紅，與媽媽及哥哥猶如倒模餅印，足見王氏基因強大！

王祖紅穿上襲露肩婚紗及後再換上紅色晚裝，配襯流星錘龍鳳鈪及大串金豬頸鏈，金光閃閃風光出嫁。

有份出席婚宴的賓客在社交平台分享照片並寫道：「祖紅結婚了，祖藍嫁妹了，狂放催淚彈，感動，幸福滿滿。」而王祖藍一班好朋友蔡少芬夫婦、鄺文珣黃愷欣、陳佩思等人亦有出席。

祖藍嫁妹︱祖藍年幼喪父曾領綜援

王祖藍出身草根家庭，年幼喪父，讀書時已經要承擔一堆債務，最困難時曾經領取綜援。王祖藍在演藝學院畢業後做過港台廣播員、編劇、主持人等，之後TVB雖然發展不俗，直到2021年北上發展，參與湖南衛視模仿節目《百變大咖秀》開始走紅，2012年更榮獲香港十大傑出青年。

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祖藍嫁妹︱全家住同一屋苑方便照應

王祖藍與李亞男婚後，育有兩女王天韻（Gabby）及王海靜（Hayley），2016年曾豪擲1.14億和逾3,700萬買入逸瓏灣兩個單位送給老婆李亞男和媽媽，絕對是孝順仔及好老公。

其後在以880萬於同一個屋苑買入一個700多呎單位送給妹妹，全家住於同一屋苑，方便照應，當時王祖藍曾說有感香港樓市貴，所以自己有能力，就幫妹妹一把，不過妹妹都要負責任供樓。

有指王祖藍之後王祖藍更買下昔下全家人同住的恆安邨發跡公屋，方便媽媽跟街坊敘舊，認真是娛圈超級孝順仔！

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