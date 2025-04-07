健康危機｜男子除襪後「1個習慣」　肺部遭真菌感染兩眼充血咳不停

【除襪／真菌感染／咳嗽】內地一名男子日前因持續咳嗽而就醫，服用止咳藥後不僅沒有改善，還兩眼充血。經過檢查後，醫生發現他因除襪後「1個習慣」，導致肺部遭真菌感染，而出現這樣的情況。

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綜合內媒報道，重慶一名男子因持續咳嗽，於是前往當地的陸軍軍醫大學西南醫院就診。在進行CT和核磁共振檢查後，醫生發現他的右下肺有斑塊影，並形成空洞，診斷為由曲霉菌感染引起的肺部真菌病。在問診中，醫生了解到，該名男子每天脫掉襪子後，會習慣性地聞一下。

隨後，醫生對其襪子進行化驗，結果確認上面存在曲霉菌，證實這一習慣導致他的肺部感染。最終男子接受了藥物、霧化等治療，病情明顯好轉，目前已經出院。

健康危機｜真菌可透過口腔、鼻腔進入下呼吸道

呼吸內科副主任羅虎解釋，「穿過的襪子上主要殘留有汗液、鹽分、尿素等，長時間穿鞋形成密閉、潮濕、溫暖的空間，容易滋生真菌。如果去聞、猛吸附著了真菌的襪子，真菌就可能通過口腔、鼻腔進入下呼吸道。如果機體免疫功能低下，就有可能引發真菌性肺炎等疾病。」

羅虎提醒，真菌通常在衛生條件差、潮濕的環境中容易繁殖，例如浴室、游泳池以及鞋襪內部等地區容易滋生霉菌。此外，某些動物如鴿子、鸚鵡和家禽可能攜帶隱球菌，接觸這些環境中的真菌後可能會發病。

他也提到，免疫力較低的人群更容易感染，例如患有基礎疾病，如糖尿病、慢性阻塞性肺病、支氣管擴張、腫瘤等、長期使用抗生素或激素的患者需特別小心。

健康危機｜5大習慣預防真菌感染

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因此，他建議大家在日常生活中保持良好的衛生習慣，可以從以下方面著手：

家中通風

勤換洗衣物

定期對衣物進行消毒

積極防治基礎疾病（如糖尿病、慢性阻塞性肺病、支氣管擴張、腫瘤等）

避免濫用藥物

同場加映｜預防香港腳

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由於香港夏天炎熱潮濕，特別容易令真菌滋生，因此香港腳在本地十分普遍。如要預防香港腳，可以參考以下5個方法：

避免穿不透氣的鞋，例如膠鞋；如果鞋子因為下雨弄濕，一定要風乾及晾乾才可以再穿，因此最好有兩雙以上鞋子替換，鞋子宜放在通風處避免生真菌。

建議穿純棉或會吸腳汗的襪子，並且每天更換及清洗。

容易出腳汗人士可用止汗劑，改善出汗所引起的潮濕。

每天清潔雙腳，洗完澡除用毛巾擦過，可用風筒吹乾，保持足部及趾間乾爽。

不與他人共穿鞋子，買鞋時，勿以赤腳試穿鞋，避免感染。盡量避免在公共泳池、健身室、更衣室赤腳走路、避免穿公共拖鞋。

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