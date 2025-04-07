富戶政策｜房協9月全面實施富戶政策　梁文廣指原意只為體現「能者多付」

▲ 身兼房委會資助房屋小組委員會委員的立法會議員梁文廣（資料圖片）

房委會日前通過收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，而房協相關政策亦將於今年9月起全面實施，惟水平較房委會富戶政策所收的低。有議員認為，實施富戶政策乃大勢所趨，並已達社會共識，目的只是為了實行「能者多付」原則。

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身兼房委會資助房屋小組委員會委員的立法會議員梁文廣今早（7日）在電台節目表示，房協提供「1+3」（即4個月）的寬限期遷出單位，讓有關居民可以有時間物色新的居住地點，認為是人性化的做法。他又指，由於房協的租戶在過去是沒有任何富戶政策，他們或需要時間重新適應，未必可以完全一下子跟房委會直接看齊，所以現時房協先以較低倍數水平處理租金是較合適，認為兩者不能直接比較。

梁文廣認為，房協出租房屋本身就較少，只有約3萬多戶，自然「富戶」數量亦相對較少，並建議社會不應將「富戶」污名化，大部分居住於公屋的都是基層市民，而不少「富戶」的收入，其實只是較普通公屋租戶略高，生活水平未必高出很多，認爲相關政策原意只是體現「能者多付」，並非要懲罰或趕走「富戶」居民。

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