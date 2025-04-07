  • 26°C
香港時間：202547日 (一) 13:48

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港旅遊｜女生來港旅遊帶零食回內地　1類零食「不能帶」慘遭海關沒收

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

女生來港旅遊帶零食回內地，1類零食「不能帶」慘遭海關沒收。

【出入境 / 海產品 / 海關】內地海關對攜帶入境的物品有嚴格的管控，不論是旅客或北上探親的市民都要留意海關列明的禁止攜帶物品，以免遭沒收甚至罰款！

近日，有內地女生在小紅書發帖，指日前來港旅遊時，購買幾款人氣零食回內地，過海關時被關員查獲沒收，原因是「海產品」不能帶入境；不少網民表示，看過帖文後才發現這些零食禁止攜帶。

入境須知｜內地夫婦攜4包煙來港　過關被查罰$XXXX

香港旅遊｜禁止攜帶海產品入境內地

樓主以「被海關叔叔沒收了」為題發帖，指早前來香港買了些海產品並帶回內地，惟3月8日晚經福田口岸入境深圳時被海關截下，指她攜帶了不可入境的「海產品」須沒收。她恍然大悟表示，「我今天才知道海產品不能帶！不能帶！千萬不能帶！」

樓主憶述稱，當時被海關截下檢查的過程「好像審犯人似的」，「叫名字、沒收手機、排隊等待被檢查」，直言不願再有此種經歷。她提醒網民「來香港買買買的姐妹們，真的不要什麼都一通亂買，做好攻略看看什麼不能帶、能帶多少數量。」

點擊圖片放大
+3
+2

香港旅遊｜部分零食亦屬於「海產品」

據圖片可見，樓主購買的零食是「烤貝柱裙邊」及「八爪魚芥辣絲」，屬「海產品」；而海關為樓主開據了「出入境人員攜帶物截留／處理憑證」，將零食沒收並作「海產品入庫代銷毀」處理。

樓主購買的海產品零食在內地社交平台屬於人氣產品，不少人推薦稱其是「來港必買」，相信不少內地旅客的來港購物清單會有它；一些分店的該類產品還不時斷貨，商家亦規定「每人每日限購10件」，可見它的熱銷程度。

點擊圖片放大
+12
+11

香港旅遊｜網民熱議：下次要注意了

帖文引起網民熱議，不少人這才得知這些零食屬於「海產品」，曾經僥倖未被沒收，「這個真的不知道」、「基本上每次從香港回來都會帶幾包」、「我之前幫朋友帶過兩包都沒事」、「這不是零食熟食嗎，也算海鮮海產品嗎」、「熟的居然不能帶？」、「零食也沒收？」、「這個不行嗎？我經常帶，下次要注意了」、「是不能帶，隨機抽查概率問題」「豬肉脯也是不能帶的」。

工人姐姐｜外傭帶小童去公園　煲煙享「me time」累小主人食二手煙

試車黨｜港男疑扮買車「試駕」呃車揸　粉嶺揸到林村回程兜去攞蝦餃

兩地牌私家車未能「一車多關」惹議　知情者︰需先過兩關

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

試車黨｜港男疑扮買車「試駕」呃車揸　粉嶺揸到林村回程兜去攞蝦餃
20:06 2025/04/05
試車黨｜港男疑扮買車「試駕」呃車揸　粉嶺揸到林村回程兜去攞蝦餃
工人姐姐｜外傭帶小童去公園　煲煙享「me time」累小主人食二手煙
00:31 2025/03/23
工人姐姐｜外傭帶小童去公園　煲煙享「me time」累小主人食二手煙
入境須知｜內地夫婦攜4包煙來港　過關被查罰$XXXX
20:06 2025/03/29
入境須知｜內地夫婦攜4包煙來港　過關被查罰$XXXX
有政戲online - 兩地牌私家車未能「一車多關」惹議　知情者︰需先過兩關
18:35 2025/03/14
兩地牌私家車未能「一車多關」惹議　知情者︰需先過兩關

你可能感興趣

試車黨｜港男疑扮買車「試駕」呃車揸　粉嶺揸到林村回程兜去攞蝦餃
20:06 2025/04/05
試車黨｜港男疑扮買車「試駕」呃車揸　粉嶺揸到林村回程兜去攞蝦餃
工人姐姐｜外傭帶小童去公園　煲煙享「me time」累小主人食二手煙
00:31 2025/03/23
工人姐姐｜外傭帶小童去公園　煲煙享「me time」累小主人食二手煙
入境須知｜內地夫婦攜4包煙來港　過關被查罰$XXXX
20:06 2025/03/29
入境須知｜內地夫婦攜4包煙來港　過關被查罰$XXXX
出入境管制 旅遊資訊 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

求職面試題｜面試被問「1隻蛋5元10隻幾錢？」　答50元即淘汰正確答案原來係咁！
求職面試題｜面試被問「1隻蛋5元10隻幾錢？」　答50元即淘汰正確答案原來係咁！
急症室最長等候時間（04月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月07日 時間12:05）
抑鬱症｜前港姐冠軍葉翠翠兩度患抑鬱症曾想輕生　老公病危細仔變長期病患
抑鬱症｜前港姐冠軍葉翠翠兩度患抑鬱症曾想輕生　老公病危細仔變長期病患
祖藍嫁妹︱王祖藍餅印妹出嫁晒流星錘龍鳳鈪　父早逝長兄為父豪送千萬豪宅
祖藍嫁妹︱王祖藍餅印妹出嫁晒流星錘龍鳳鈪　父早逝長兄為父豪送千萬豪宅
香港小姐︱港姐冠軍細仔患長期病丈夫一度病危　遇人不淑損失巨款患抑鬱曾想輕生
香港小姐︱港姐冠軍細仔患長期病丈夫一度病危　遇人不淑損失巨款患抑鬱曾想輕生