香港旅遊｜女生來港旅遊帶零食回內地　1類零食「不能帶」慘遭海關沒收

▲ 女生來港旅遊帶零食回內地，1類零食「不能帶」慘遭海關沒收。

【出入境 / 海產品 / 海關】內地海關對攜帶入境的物品有嚴格的管控，不論是旅客或北上探親的市民都要留意海關列明的禁止攜帶物品，以免遭沒收甚至罰款！

近日，有內地女生在小紅書發帖，指日前來港旅遊時，購買幾款人氣零食回內地，過海關時被關員查獲沒收，原因是「海產品」不能帶入境；不少網民表示，看過帖文後才發現這些零食禁止攜帶。

入境須知｜內地夫婦攜4包煙來港 過關被查罰$XXXX

香港旅遊｜禁止攜帶海產品入境內地

樓主以「被海關叔叔沒收了」為題發帖，指早前來香港買了些海產品並帶回內地，惟3月8日晚經福田口岸入境深圳時被海關截下，指她攜帶了不可入境的「海產品」須沒收。她恍然大悟表示，「我今天才知道海產品不能帶！不能帶！千萬不能帶！」

樓主憶述稱，當時被海關截下檢查的過程「好像審犯人似的」，「叫名字、沒收手機、排隊等待被檢查」，直言不願再有此種經歷。她提醒網民「來香港買買買的姐妹們，真的不要什麼都一通亂買，做好攻略看看什麼不能帶、能帶多少數量。」

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香港旅遊｜部分零食亦屬於「海產品」

據圖片可見，樓主購買的零食是「烤貝柱裙邊」及「八爪魚芥辣絲」，屬「海產品」；而海關為樓主開據了「出入境人員攜帶物截留／處理憑證」，將零食沒收並作「海產品入庫代銷毀」處理。

樓主購買的海產品零食在內地社交平台屬於人氣產品，不少人推薦稱其是「來港必買」，相信不少內地旅客的來港購物清單會有它；一些分店的該類產品還不時斷貨，商家亦規定「每人每日限購10件」，可見它的熱銷程度。

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香港旅遊｜網民熱議：下次要注意了

帖文引起網民熱議，不少人這才得知這些零食屬於「海產品」，曾經僥倖未被沒收，「這個真的不知道」、「基本上每次從香港回來都會帶幾包」、「我之前幫朋友帶過兩包都沒事」、「這不是零食熟食嗎，也算海鮮海產品嗎」、「熟的居然不能帶？」、「零食也沒收？」、「這個不行嗎？我經常帶，下次要注意了」、「是不能帶，隨機抽查概率問題」「豬肉脯也是不能帶的」。

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