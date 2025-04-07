不孕症｜力抗不孕求子2年成功懷孕　32歲護士網紅分娩併發症猝逝

【不孕症／懷孕／網紅】令人惋惜！美國急診室護士Hailey Okula以「Nurse Hailey」身分記錄不孕症治療歷程，經歷2年試管嬰兒療程，成功於2023年9月宣布懷孕喜訊，惟2024年3月底產下兒子後，卻因不明「分娩併發症」搶救不治，得年32歲。丈夫於妻子社交平台公佈噩耗，悲痛表示：「言語無法表達我內心深處的失落感。」

最新影片

綜合外媒及《紐約郵報》報道，Hailey與丈夫Matthew Okula因同攜帶「相同遺傳疾病」，需特殊基因檢測篩選胚胎，並耗費高額醫療費用，她於平台分享人工授孕經歷時曾表示：「服用大量藥物、身心煎熬，但一切值得。」

經過多年努力，Hailey於2023年9月成功懷孕，當時她曾激動寫下：「能說出『我懷孕了』，幸福難以言喻。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

惟今年4月2日，Matthew於IG發布訃告，透露海莉產後因併發症離世，未公開具體病因。Matthew悲痛表示，妻子的令他極感悲痛，坦言對方美麗、聰明、勤奮、熱情、值得信賴，在他最艱難的日子裡一直陪伴著他、無盡地愛著他：「她是我的一切。」

不孕症｜與不孕症鬥爭2年 丈夫悲痛：她本會成為最出色的母親

他坦言Hailey經過多年不孕的鬥爭、漫長而充滿挑戰的試管受精過程，但從未有過動搖。他回憶妻子面對不孕治療時的堅毅：「我為療程對她的傷害道歉，她捧著我的臉說『我們是團隊，會一起度過』。」並形容海莉「本會成為最出色的母親」：

她的精神、勇氣和愛將永遠活在我們兒子的心裡，也活在每個被她影響過的人的心裡。

Matthew表示，Hailey生前創辦「RN New Grads」平台指導護理新鮮人，如今他將竭力延續妻子生前所熱愛的事業。

不少網民對突如其來的噩耗都感到難以置信，紛紛湧入社交平台悼念：「這真是太令人心碎了。」、「明明一直這麼期待，這人生太不公平了！簡直是一場噩夢。」、「這消息太突然了，忍不住哭了。」

同場加映｜4類女性可考慮人工授孕

生殖專科醫生麥思敏醫生接受訪問時曾指出，女性進行人工授孕門檻條件不高且無太大限制，不過基於卵子質素及儲備考慮，當然越年輕越好，不過其實只要卵巢儲備充足、丈夫精子儲備充足，皆可進行人工授孕，其中男方出現嚴重問題，或者女方有以下4類生育問題，皆可進行人工授孕：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映｜6大營養提高精子活性

台灣泌尿外科專科醫生陳偉傑醫生和羅詩修醫生曾在其Facebook專頁指出，想要成功「造人」就必先學懂如何保持精子活躍，而各位男士可以透過攝取以下6大營養，有助提高精子活躍度：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

資料來源：紐約郵報、IG@rnnewgrads

相關內容

懷孕風險︱36歲婦婚後肥胖不孕 高血壓求醫驚揭已孕8個月 剖腹產子僅隔4小時

飲食攻略︱卵巢早衰可致停經不孕！5類食物助卵巢抗衰老 減患子宮卵巢癌風險

備孕貼士︱全球7000萬人患不孕症 醫生教9大養精貼士增懷孕成功率

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5