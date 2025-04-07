校園服務｜主流夢工場社工犬進入校園　紓解學生壓力心理健康

▲ 發佈會全體大合照

主流夢工場香港推行「動人計劃」。計劃旨在透過動物輔助介入服務（Animal Assisted Service AAS），讓學生與社工犬互動，幫助學生紓解壓力、提升心理健康，預防學生跌進隱蔽青年的狀態，並提升快樂指數，打開心懷，重拾人與動物之間互惠互利的和諧關係。

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發布會獲多位知名藝人支持，包括： 鄭丹瑞、錢嘉樂、陳敏兒、文佩玲、李樂詩、何婉盈、鄭瑞芬、王君馨、苟芸慧及鍾舒漫等。

「動人計劃」涵蓋全港中小學校，進行巡迴講座及體驗課程，亦邀請學界、政界、藝人等嘉賓參與及支持，進一步引起社會關注，讓更多學校知道社工犬與學生能夠擦出意想不到的火花，並帶來積極的影響。目前，已有不少中小學報名參與巡迴講座，了解動物輔助介入服務，全港有超過 900 多間學校，預計巡迴最少需要五年或以上。

「動人計劃」將由社工犬陪伴，透過演講和互動示範，向學生解釋動物輔助介入服務對心理健康的正面影響。活動還將邀請嘉賓分享堅毅不屈的奮鬥故事，並傳遞愛護動物及保護動物權益的知識，從而提升學生的學習動力和身心靈健康。

▲ 嘉賓鍾舒漫、王君馨、苟芸慧

另外，主流夢工場將根據學生的需求和反饋，與學校商討提供後續支持，例如持續的課後工作坊，以深入支持學生的情緒管理和減輕學習壓力。基金會鼓勵與學校建立長期的合作關係，透過持續的支持計劃，幫助學生克服挑戰，促進他們的身心健康成長。

為提升服務質素，主流夢工場持續招募 「CEO 動人特工隊」，吸引更多有愛心的狗主和狗狗義工團參與 CEO 社工犬訓練，並與國際及本地專業訓犬師和治療犬機構合作，確保社工犬的服務水準。CEO 的專家諮詢委員會包括多位香港資深專業社工，為服務提供專業支持。

目前，基金會擁有 10 隻社工犬，有唐狗和純種犬。社工犬由其各自的主人照料，主流夢工場會為主人提供動物輔助介入服務的基本培訓，確保社工犬得到適當的照顧。

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