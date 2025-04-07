善心同遊丨保良局「童愛樂遊迪士尼」2025　藝人與500服務受眾暢遊迪士尼

▲ 一眾保良局董事會成員以及善心藝人，攜同家人與本局服務受眾早前暢玩香港迪士尼樂園。(主辦方提供)

【保良局/迪士尼】保良局繼去年獲香港迪士尼樂園度假區支持舉辦「童愛樂遊迪士尼」活動，今年繼續獲迪士尼支持舉辦是項活動，早前邀請約五百名保良局住宿兒童、特殊學習需要兒童及其家長，以及多位董事會成員、善心藝人、運動員及表演嘉賓出席，一起暢玩園區内的遊樂設施及共晉午餐。活動中，嘉賓亦與兒童分享人生經驗，鼓勵他們積極面對挑戰。

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香港迪士尼樂今年加碼至三千張樂園門票，贈予保良局服務受眾，舉行「童愛樂遊迪士尼」2025活動，當中約500名服務受眾及其家人在上週六(五日)到樂園遊玩，享受歡樂時光。至於餘下2500張門票將分派給保良局屬下機構的基層家庭、低收入家庭以及特殊需要的兒童或服務受眾，讓更多有需要的社群受惠。

活動當日，保良局主席李何芷韻太平紳士、副主席譚毓楨博士及一眾董事會成員攜同家人，與住局兒童及10多名迪士尼義工隊成員協助下一起暢遊多項遊樂設施。主席李何芷韻表示，感謝一眾善心藝人出席支持，與小朋友分享寶貴經驗，期望透過活動感受到「希望」和「愛」，如今年保良局的主題「希愛永傳」般，讓「希望」和「愛」傳承下去，同時特別感謝香港迪士尼贊助門票，令活動得以連續兩年成功舉辦。

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活動更邀得多名善心藝人及其家人參與，包括陳展鵬及單文柔夫婦、周吉佩、車婉婉、黎諾懿及李潔瑩夫婦、劉穎鏇、魏嘉信、蘇永康太太馮翠珊Anita、袁偉豪及張寶兒夫婦、以及前羽毛球港隊代表「黑妹」葉姵延及魔術師李芯瑩等，場面熱鬧。各藝人嘉賓亦與小朋友共晉午餐，分享自己以往曾遇到的挫敗經歷或挑戰，以及克服困難的過程及決心，從而鼓勵小朋友勇敢面對挑戰、積極向前。

其中出席活動的溫氏夫婦及兒子邦邦對於能夠一家人到迪士尼暢玩表示十分高興，溫太表示這類活動令兒子變得更開朗活潑，「今次活動可以認識到其他小朋友，大家互相交流，對兒子的社交能力十分有幫助，希望未來可以有更多機會參與不同類型的活動。」

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