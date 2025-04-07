癌症殺手︱男子清明拜山被煙濁親驚悉罹肺癌晚期　及時救治保命：感謝老祖宗保佑

▲ 男子清明拜山被煙濁親驚悉罹肺癌晚期 及時救治保命：感謝老祖宗保佑

【清明節／拜山／肺癌／咳嗽／肺癌症狀】祖先的啓示！内地浙江省一名老翁在3年前清明節祭祖時，突然被煙嗆到，之後劇烈咳嗽不止，求醫竟被發現患上肺癌晚期，讓他不禁感慨「多虧老祖宗提醒」。

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据内地媒體報道，浙江大學醫學院附屬第一醫院在本月4日公佈一則病例，指一名僑居法國多年的老翁，在3年前的清明節回到麗水市青田祭祖掃墓。老翁正為祖先上香時，突然被煙霧嗆到，隨即不斷打噴嚏、咳嗽。起初他與家人不以為意，結果咳嗽加劇，老翁便前往當地醫院檢查。

不料醫生表示，在老翁肺部發現有腫塊，情況不樂觀，建議他立即前往上級醫院做進一步檢查。這讓老翁感到相當意外，因他自認身體硬朗、生活習慣良好，且從不吸煙，沒感覺到肺部有任何異常。

確診肺癌晚期驚呼：多虧老祖宗

老翁隨後前往浙江大學醫學院附屬第一醫院腫瘤內科進行詳細檢查，結果顯示，老翁患上晚期肺癌併發淋巴結轉移。醫院腫瘤內科、普通胸部外科、放療科等科室專家，經過多學科聯合會診（MDT）後，評估老翁已無法進行手術。

對此，老翁感慨萬分：

多虧老祖宗讓我嗆了一口煙，這是他們的在天之靈在提醒我啊！要不我還不知道要拖多久才能發現呢！

所幸，老翁在積極配合治療後，病情逐漸好轉，癌細胞得到有效控制，恢復了體力。對此，醫生表示，肺癌因早期症狀不明顯，僅偶爾出現咳嗽、輕微胸痛等現象，容易被忽視或被誤認為普通感冒；直至腫瘤逐漸增加或擴散，才會出現嚴重的症狀，因此肺癌被稱為沉默的殺手。

及時得到救治的老翁表示，會再去好好祭拜祖先，感謝祂們的保佑。而病例曝光後，網民紛紛留言：「哇！要好好感謝祖宗」、「這是老祖仙靈了」、「說明誠心祭祖是很重要的」、「還是要對身體多做日常檢查呀」。

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同場加映：肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素；40歲以上男患者更屬高危。

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本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

同場加映：5大非吸煙致肺癌高危因素

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