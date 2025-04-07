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親子自助餐優惠｜九龍香格里拉自助餐買一送一　$281起任食龍蝦/鱈場蟹腳/和牛

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

九龍香格里拉自助餐買一送一，$281起任食龍蝦、鱈場蟹腳、和牛。

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】九龍香格里拉Cafe Kool推出自助餐買一送一優惠，人均$281起任食麵包蟹、刺身、烤肉等，自助晚餐亦有買二送一優惠，可品嚐龍蝦、蒸蠔、鱈場蟹腳等美食，即睇詳情！

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冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫

自助餐優惠｜九龍香格里拉自助餐買一送一

九龍香格里拉Café Kool咖啡廳推出「饗樂無限」主題自助餐，供應多款時令海鮮，包括鱈場蟹腳、麵包蟹及翡翠螺等，晚市更有波士頓龍蝦。另外還有新鮮刺身如油甘魚、三文魚、吞拿魚、帆立貝、火灸和牛壽司等。其他特色菜式包括椰子雞、酸菜魚、金銀蒜燒蠔 、水蟹粥等，還有惹味烤肉如炭燒T骨牛排、烤焗美國有骨肉眼扒 、燒牛肋骨等。另外，Café Kool亦推出一系列復活節限定美饌，例如和牛鴨肝和各款精緻甜點。

【KKday 買一送一】「饗樂無限」自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至五 $562/2位，平均$281/位（原價$1,030/2位）

按此購買

【KKday 買二送一】「饗樂無限」自助早午餐
用餐時間：
4 月：11:45 – 14:30；5 月：12:00 – 14:30， 星期六至日及公眾假期適用
優惠價：
4 月用餐$1,377/3位，平均$459/位（原價 $1,974/3位）
5月用餐 $1,191/3位，平均$397/位（原價$1,710/3位）

按此購買

【KKday 買二送一】「饗樂無限」自助晚餐
用餐時間：18:00 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $1,767/3位，平均$589/位（原價 $2,535/3位）
星期五至日及公眾假期 $1,881/3位，平均 $627/位（原價 $2,700/3位）

按此購買

*另外登記成為香格里拉會會員專享 - 同行兒童賓客自助餐優惠：

(1) 首兩名0至3歲小童可免費享用自助餐（最少與一位成人賓客同行）；第三位或以上的同行小童可享半價。

(2) 4至11歲小童可享自助餐原價五折優惠。

更多優惠資訊：

親子自助餐優惠｜美麗華酒店自助餐買一送一　$281起歎冰鎮海鮮/燒牛肉/片皮鴨

麥當勞優惠｜麥當勞推Minecraft限定聯乘盲盒　$45食巨無霸餐送限量版模型+遊戲角色卡

結業潮｜台灣過江龍「八時神仙草」銅鑼灣店4.12結業　全港剩2分店即日起推88折優惠

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