  • 24°C
香港時間：202549日 (三) 21:01

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大埔舊墟公立學校(寶湖道)學習成果展】家長必關注之大埔區熱門小學　現場做TOPick會員仲送迎新禮品! 費用全免

升學教育

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

分享：

分享：

熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【大埔舊墟公立學校(寶湖道)學習成果展】家長必關注之大埔區熱門小學　現場做TOPick會員仲送迎新禮品! 費用全免

【大埔舊墟公立學校(寶湖道)】將於2025年4月12日(星期六)舉行一年一度「學習成果展」，主題為「四月‧盛放(Blossom April)」，誠邀大眾到校見證學生的學習成果。TOPick屆時會於現場設立攤位，只要在展覽期間到TOPick攤位下載HKET APP，並登記成為TOPick會員，即賞你迎新禮物一份！禮品數量有限，會場限定, 先到先得，送完即止！

同時亦會慶祝「寶湖創新科學實驗室」及「古地球博物館」隆重開幕!

認識大埔舊墟公立學校(寶湖道) :【點擊即睇】

精美會埸限定禮品(限選一款)：

1a) 衍生去濕靈膠囊(10粒裝)：含茯苓、白朮、黃芪、靈芝、薏苡仁、大棗、甘草等草藥，精配多種複合維生素D3、酸櫻桃濃縮粉、植物乳桿菌LM1004，幫助排水去濕,，緩解身重、浮脹，減低濕敏症狀，安神助眠，同時提升身體吸收力及免疫力！

✅利濕舒眠、✅護肝利濕、✅健脾益氣、✅減低濕敏症狀

點擊圖片放大

1b) KAGOME升級版野菜生活100提子蔬果汁

升級版野菜生活100系列，蔬果比例升級至70%蔬菜和30%水果，蔬菜成份Up，但味道依然Fruity！野菜生活100提子蔬果汁主要使用紫色和橙色的甘筍混合而成，為您提供充足的多酚及β-胡蘿蔔素。透過自家技術，抑制甘筍獨特的青澀味，將甘甜、有層次的甘筍汁帶給大家，讓您輕易攝取蔬果的營養。

  • 升級配方: 由70%蔬菜+30%水果組成的100%蔬果混合汁
  • 味道依然Fruity: 糖含量下降，依然果味香濃
  • 超過20種蔬菜和水果混合而成
  • 無添加防腐劑、色素、糖和鹽
  • 含有具抗氧化作用的多酚
    • 點擊圖片放大

    2) TOPick精美卡通禮品1件

    ［會場限定］下載App及登記成為TOPick會員, 迎新禮品精彩賞不停!

    大埔舊墟公立學校(寶湖道)「學習成果展」詳情：
    日期：2025年4月7日
    時間：上午10:00-下午4:30
    地點：大埔舊墟公立學校(寶湖道) 大埔寶湖道七號
    費用全免

    活動受條款及細則約束，圖片只供參考。

    條款及細則:

    • 只限TOPick新會員參加，每人只限登記一次
    • 此迎新活動只限活動會場現場參加及即時兌換禮品。
    • 所有禮品數量有限，先到先得，送完即止! TOPick有權以其他禮物代替。
    • 每人只限換領乙次及乙份。
    • 如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。
    • 任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止
    • 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
    • 如有任何爭議，香港經濟日報集團【TOPick新聞】保留一切最終決定權。

    更多TOPick官方帳號，歡迎加入:

    WhatsApp群組-「TOPick Band 1學堂 - 免費 中小學試題/練習分享谷」

    WhatsApp群組- 「Band 1學堂 -呈分試備試班」

    大埔舊墟公立學校(寶湖道) 中小學教育 小學 著數優惠 大埔

    最高瀏覽

    梁齊昕離世丨前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲　生前最後一則IG曝光
    梁齊昕離世丨前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲　生前最後一則IG曝光
    梁齊昕逝世｜前特首梁振英次女梁齊昕驟逝　年僅33歲
    梁齊昕逝世｜前特首梁振英次女梁齊昕驟逝　年僅33歲
    梁齊昕逝世︱梁振英次女猝逝　梁齊昕生前最後發文透露身體不適：心碎聲音是最響亮的沉默
    梁齊昕逝世︱梁振英次女猝逝　梁齊昕生前最後發文透露身體不適：心碎聲音是最響亮的沉默
    急症室最長等候時間（04月09日 時間16:05）
    急症室最長等候時間（04月09日 時間16:05）
    梁齊昕離世︱梁齊昕猝逝父梁振英著重三子女品格　齊昕：未遇到一個男人似我阿爸咁叻
    梁齊昕離世︱梁齊昕猝逝父梁振英著重三子女品格　齊昕：未遇到一個男人似我阿爸咁叻