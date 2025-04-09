▲ 【大埔舊墟公立學校(寶湖道)學習成果展】家長必關注之大埔區熱門小學 現場做TOPick會員仲送迎新禮品! 費用全免

【大埔舊墟公立學校(寶湖道)】將於2025年4月12日(星期六)舉行一年一度「學習成果展」，主題為「四月‧盛放(Blossom April)」，誠邀大眾到校見證學生的學習成果。TOPick屆時會於現場設立攤位，只要在展覽期間到TOPick攤位下載HKET APP，並登記成為TOPick會員，即賞你迎新禮物一份！禮品數量有限，會場限定, 先到先得，送完即止！

同時亦會慶祝「寶湖創新科學實驗室」及「古地球博物館」隆重開幕!

認識大埔舊墟公立學校(寶湖道) :【點擊即睇】

精美會埸限定禮品(限選一款)：

1a) 衍生去濕靈膠囊(10粒裝)：含茯苓、白朮、黃芪、靈芝、薏苡仁、大棗、甘草等草藥，精配多種複合維生素D3、酸櫻桃濃縮粉、植物乳桿菌LM1004，幫助排水去濕,，緩解身重、浮脹，減低濕敏症狀，安神助眠，同時提升身體吸收力及免疫力！

✅利濕舒眠、✅護肝利濕、✅健脾益氣、✅減低濕敏症狀

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1b) KAGOME升級版野菜生活100提子蔬果汁

升級版野菜生活100系列，蔬果比例升級至70%蔬菜和30%水果，蔬菜成份Up，但味道依然Fruity！野菜生活100提子蔬果汁主要使用紫色和橙色的甘筍混合而成，為您提供充足的多酚及β-胡蘿蔔素。透過自家技術，抑制甘筍獨特的青澀味，將甘甜、有層次的甘筍汁帶給大家，讓您輕易攝取蔬果的營養。

升級配方: 由70%蔬菜+30%水果組成的100%蔬果混合汁 味道依然Fruity: 糖含量下降，依然果味香濃 超過20種蔬菜和水果混合而成 無添加防腐劑、色素、糖和鹽 含有具抗氧化作用的多酚 ▼ 點擊圖片放大

2) TOPick精美卡通禮品1件

［會場限定］下載App及登記成為TOPick會員, 迎新禮品精彩賞不停! 大埔舊墟公立學校(寶湖道)「學習成果展」詳情：

日期：2025年4月7日

時間：上午10:00-下午4:30

地點：大埔舊墟公立學校(寶湖道) 大埔寶湖道七號

費用全免

活動受條款及細則約束，圖片只供參考。

條款及細則:

只限TOPick新會員參加，每人只限登記一次

此迎新活動只限活動會場現場參加及即時兌換禮品。

所有禮品數量有限，先到先得，送完即止! TOPick有權以其他禮物代替。

每人只限換領乙次及乙份。

如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。

任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止

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