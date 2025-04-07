吳文忻乳癌｜吳文忻再度入院貼愛女操刀剃頭片段　患末期乳癌改變心態：決定和癌細胞共存

▲ 吳文忻（現名：吳忻熹）日前再度入院接受治療。

【吳文忻/吳忻熹/乳癌】前港姐吳文忻（現名：吳忻熹）去年8月因乳癌復發接受化療，近日乳癌惡化至第四期，昨日（4月6日）吳文忻於社交網貼出打點滴照片兼寫道：「又入院………」

另外，日前吳文忻貼出兩女為她剃光頭的短片，似乎是為入院前做準備，10歲大女陳芊彤（Scarlet）及8歲幼女陳施辰（Season）為她剃髮，之後她們更親吻媽咪面頰。

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吳文忻患癌｜曾在鬼門關走過

吳文忻撰文表示這段抗癌路並不容易，由三年前第一次確診乳癌二期，至去年覆發已三期，途中曾經有好轉，及至今年又變成第四期，二月份時更曾入院16天，可說在鬼門關走過。這三年間，吳文忻才真正領悟到「接受、放下、面對」六隻字。

吳文忻寫道：「雖然現在是第四期，亦是人們所講的末期，當中嘅冶療係會有辛苦，有痛，有唔舒服，但係反而我的鬥志和勇氣比過去更堅強，因為沿途一直有你，有你，和你，每一個朋友，每一個網民，每一句加油，每一句支持，都深深壯大了我的鬥志，我想，我的人生就是要充滿經歷才會學懂，我衷心感激每一位給過我愛和支持的人，就是你們令我從新認識一個不一樣，充滿愛的世界！感激！感恩！」

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吳文忻患癌｜跟癌細胞「傾偈」

此外，吳文忻透露正接受幾種不同的治療和輔助治療，她決定跟癌細胞和解，與癌共存，她寫道：

我深信我一定好快就會好返，好返之後，我希望會做好多更有意義嘅事，去活出我自己更精彩的第二人生。

早前吳文忻曾做直播分享抗病情況，她透露某次醫生巡房時跟她說：「吳小姐，你都要諗定，到時有咩事嘅話，幫唔幫你插喉？」文忻明白醫生只是想知道其意願，但自勉千祈別被打沉。

吳文忻表示心態大變，以往經常說跟癌細胞打仗，不過「打仗」只會兩敗俱傷，她說：

我而家會同癌細胞傾偈，我曾經上一啲課堂，知道細胞都有意識，所以會同自己講，以後會對你好啲，會愛你多啲，你乖啦！快啲變返正常細胞，或者快啲走，否則冇辦法之下，就要用毒藥毒死(化療)你喇！我不斷同佢傾，其實都可能係一種好好嘅自我治療，你唔係同佢抗衡，而係共存，心態唔同，感覺都唔同。

吳文忻患癌｜情況一度好轉

二月時吳文忻曾入院逾兩周，出院後她於社交網分享留院紀錄，影片中除了剪輯朋友探望的片段，還記錄了她接受治療的過程。當中，她因疼痛大喊「好痛，好痛」，甚至抹著眼淚，令人心酸。

不過積極抗癌的吳文忻並未被病魔嚇倒，反而以正面態度面對治療。她曾前往泰國接受細胞治療，並於去年11月分享抗病進展，提到左胸的腫瘤已縮小一半，情況一度樂觀。

及至12月，她透露正接受針灸治療，從公開影片中可見她面色紅潤，頭上長出濃密短髮，精神狀態良好。不過二月中她要再度入院治療，乳癌惡化至第四期。

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