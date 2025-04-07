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母乳媽媽｜產後復工請同事飲人奶有男星留食評　賴慰玲笑大家肚餓：畫面非常震撼！

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 3 小時前

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相信賴慰玲也想不到大家對她的人奶這麼有興趣！

【賴慰玲/母乳媽媽】38歲的賴慰玲今年1月誕下細仔，產後不足3個月，她已火速復工，與鄧智堅等人日前為TVB戲劇班擔任導師，學生都是TVB一眾上位小生花旦；由於產後餵母乳，賴慰玲工作期間爭取時間泵奶，豈料一班同事爭飲她的人奶，有後輩男星更留言寫「食評」！

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母乳媽媽賴慰玲｜TVB同事爭相試飲賴慰玲泵出來的人奶

賴慰玲與舞台劇演員老公梁子峰婚後育有兩名兒子，細仔現時約3個月大，但賴慰玲早前已正式復工，與鄧智堅為TVB戲劇班擔任導師，學生包括郭珮文何沛珈孔德賢宋宛穎關嘉敏等。由於賴慰玲正處於餵人奶階段，因此要爭取時間泵奶備用，豈料同事們對她的人奶都深感興趣。

日前賴慰玲於社交平台分享，TVB同事都爭相試飲她泵出來的人奶，她留言謂：「同鄧智堅完成了兩星期的教學，遇到一班很hungry（肚餓）的學生，是我們的幸福。佢哋hungry到一齊試飲我嘅人奶，畫面非常之震撼。」貼文一出，同為人母的吳若希即驚訝留言：「一齊飲你人奶呢單嘢好癲⋯⋯」賴慰玲回覆表示：「你要唔要啲？」

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母乳媽媽賴慰玲｜鄧智堅：係我見過最巔峰嘅師生關係

而鄧智堅則表示：「係我見過最巔峰嘅師生關係。辛苦奶媽。」學生之一的關嘉敏就自爆「有幸」飲到賴慰玲的人奶：「有幸畀賴慰玲餵人奶！」《聲夢2》出身的侯雋熙甚至搞笑地留下「食評」：「幾好飲！」足見賴慰玲跟同事之間的關係密切。

母乳媽媽賴慰玲｜塞奶感覺痛過生仔：唔可以有壓力

賴慰玲亦不時跟網民分享餵人奶的感受，試過有人問她餵人奶還是奶粉，如果餵人奶又有什麼需要注意？她就十分耐心回答：「三樣都有，埋身、泵出嚟、奶粉，我嘅宗旨係：唔可以有壓力！講真我好想盡量餵人奶，一來對小朋友好，二來話晒封肚，我會好唔捨得呢種親密，但又要顧及自己時間分配、奶量，上胎試過塞奶，真係痛過生仔嘅痛。」

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母乳媽媽賴慰玲｜寄語母乳媽媽：有時唔放過你嗰個係你自己

賴慰玲繼而再分享自己跟護士的一段對話：「有日醫院姑娘打嚟問候我傾咗一陣，佢講咗一句，『餵奶』都係同自己和解嘅過程，真！有時唔放過你嗰個係你自己。」足見賴慰玲也認為當媽媽的，也要盡量放鬆自己。

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