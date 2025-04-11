TOPick會員有獎｜送你「大埔超級城呈獻：蝴蝶酥禮盒+夜光恐龍蛋」禮品包 (價值$208)(50份)

大埔超級城 《春日恐龍城堡》五大獎賞食買玩滿分

新鴻基地產 (新地)旗艦商場大埔超級城為這個春日精心策劃了一系列精彩活動與超值獎賞，讓顧客盡享購物與娛樂的雙重樂趣！從令人驚喜連連的《春日恐龍城堡》巨型充氣裝飾，到豐富多元的復活節活動與市集，以至多重消費獎賞，為您安排了一個充滿童趣的假期。

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獎賞 1：春日購物賞 即享高達$300購物優惠券

推廣期：4月12日至13日；4月18日至21日 (星期六、日及公眾假期)

The Point 會員於推廣期內 ，於大埔超級城「即賺分」商戶以電子貨幣消費即日以電子貨幣消費滿HK$3,000，送HK$100電子優惠券；以電子貨幣消費滿HK$5,000，送HK$200電子優惠券，同時賺取Point Dollar，開心購物添春裝。

獎賞 2：春日感謝月 最新潮物低至1折換領

大埔超級城於4月5日至4月30日特別舉辦春日感謝月，讓會員以低至HK$1或1折的超值優惠，換購多款潮流產品、生活百貨、美妝產品及精選美食。

搶購單品包括三星摺疊智能手機Flip 6、平板電腦 Galaxy Tab S10+、三星智慧手錶Galaxy Watch 7及無線按摩熱枕及腳部按摩器等，會員可利用積分或購物消費參與換領，讓您以超值價格入手心儀好物！

獎賞 3：四月消費獎賞

推廣期：4月1日至換完即止

The Point會員於大埔超級城即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，即可換領指定商戶現金券 ，更同時賺取積分！

獎賞 4：春日美食賞 滋味齊享

推廣期：即日起至4月30日

由即日起The Point會員於大埔超級城「即賺分」商戶以電子貨幣消費 (最多接受2張不同商戶的單據) 滿HK$600或以上，即可獲HK$20餐飲電子優惠券；消費滿HK$1,000或以上可獲HK$60餐飲電子優惠券，讓顧客輕鬆享受滋味美食，同時賺取積分，購物與美食雙重滿足！

獎賞 5: 《 銀聯 「優計劃」獎賞 》

推廣期：4月25日至5月25日

The Point 會員憑銀聯「優計劃」專區之有效大埔超級城電子優惠券以銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼即日消費淨額滿 HK$1,500，即可換領價值 HK$50之商場電子餐飲現金券乙張；消費淨額滿 HK$2,500，即可換領價值 HK$200商場電子購物現金券一套。

《春日恐龍城堡》體驗歡樂恐龍樂園



無論是大人還是小朋友，歡迎進入大埔超級城1,500呎的《春日恐龍城堡》! 此外，場內還設有可愛的恐龍打卡點，讓顧客可以與各式各樣的恐龍近距離selfie一番，度過一個充滿樂趣的假期！

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《恐龍狂奔Dino Run挑戰賽》 齊齊歡樂開跑

舉行日期：4月13日

大埔超級城《恐龍狂奔Dino Run挑戰賽》是二人三足形式的親子比賽，參賽者穿上特製恐龍足套挑戰。隊友間需完美配合，共同協調步伐，才能快速衝過終點線，體驗恐龍自由奔跑的快感！

《春日盛典》市集

舉行日期：4月17日至4月27日

《春日盛典》市集匯聚多款特色商品，從爬蟲用品、精美手作產品到各式寵物用品，應有盡有。市集還特別邀請「大自然兩棲及爬蟲教育」於復活節假期設特色爬蟲教育及展覽區，並帶來兩棲及爬蟲與大家互動，向顧客推廣有關爬行動物及瀕危物種的生態學知識, 同時鼓勵新一代成為負責任的環境管理者。

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《古生物化石探索坊》知識趣味共冶一爐

舉行日期：4月26日至4月27日

大埔超級城與《恐龍 @化石工作室 》攜手推出「恐龍化石探索坊」工作坊。

活動由本地古生物化石專家龍德駿先生親自帶領，小朋友可學習化學知識，並體驗掘寶的樂趣。會員於大埔超級城購物消費滿HK$300或憑4,000積分即可參加，參加者還可將發掘到的真化石標本帶回家，作為獨一無二的紀念品。

TOPick 新聞 送出「大埔超級城呈獻：蝴蝶酥禮盒+夜光恐龍蛋」禮品包 (價值$208)（50份），點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：4月16日（星期四）（23：59）

公佈得獎：4月17日（星期五）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

此活動新會員優先。

禮品款式隨機送出，不設挑選更換。

新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上

評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。

任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止

如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。

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