外遊注意丨油塘14歲少女內地旅行後感不適　突家中抽搐昏迷身亡疑腸胃炎肇禍

【腸胃炎/油麗邨/抽搐/聯合醫院】一名14歲少女，上周五(4日)晚上7時半在油塘油麗邨家中突暈倒，其父見狀報警，並將她經救護車送往聯合醫院搶救，惜最終不治。據了解，死者生前健康良好，上月底與家人返內地旅行後，感到頭暈及不舒服，她離世前一日亦曾求醫，當時被診斷患腸胃炎。

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上周五(4日)晚上7時半許，一名14歲少女於油塘油麗邨卓麗樓一單位客廳位置突暈倒，其父見狀於是報警。警方及救護員到場，立即將女生送往聯合醫院搶救，惟最終證實死亡，死因有待驗屍後確定。

據了解，死者家人曾向警方透露女死者生前並沒有什麼大病，健康一向良好。上月30日，她跟家人開平旅行後回港便開始一連串不適，曾自行食成藥，惟情況未見好轉。死前一日早上，女生亦曾因嘔吐往私家診所求醫，當時被醫生診斷為腸胃炎，她其後回家服藥休息，豈料數小時後卻突然抽搐及暈倒。

腸胃炎7個情況要睇急症

香港港安醫院—司徒拔道駐院急症科及危重病學顧問醫生高曉輝曾表示，腸胃炎可由細菌或病毒引起，病毒性腸胃炎症狀包括水樣腹瀉、胃痙攣、噁心、嘔吐、發燒等症狀。一般人可自行病癒，但幼童、長者、體弱人士必須小心，病毒性腸胃炎可令患者脫水，有死亡風險。因此，患者必需注意補充水分。

高曉輝指通常病毒性腸胃炎都可以自行痊癒，不過，如果出現以下情況，便要留意，甚至看急診及早接受治療，例如：

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高曉輝指，很多時，這類病人因症狀嚴重，同時有脫水情況，需在急診中心「吊鹽水」，以補充流失的水分。

諾如病毒可引致急性腸胃炎

根據衛生署資料，諾如病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。在人多聚集的地方，如學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等，諾如病毒亦可引致急性腸胃炎爆發。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。諾如病毒以往常被稱為諾沃克類病毒。

諾如病毒病徵

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

諾如病毒傳播途徑

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預防諾如病毒7大要點

黃軒又分享了7大預防諾如病毒要點，主要集中於個人衛生、飲食安全及環境消毒的範圍方面:

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