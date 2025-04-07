凍齡靚媽｜52歲陳慧琳驚豔頒獎禮 4招保養心得堅拒醫美變靚

▲ 52歲陳慧琳驚豔頒獎禮，4招保養心得堅拒醫美變靚。

【陳慧琳/凍齡靚媽/Viu TV/Chill Club】ViuTV《Chill Club推介榜年度推介24/25》昨晚 (7日)於啟德體育園體藝館舉行，全晚高潮位竟然是請來了天后陳慧琳（Kelly）表演，52歲的她以女團級別的超強狀態震撼全場。勁歌熱舞與年輕藝人旗鼓相當，加上凍齡緊緻肌膚，網友驚呼：「根本吃了防腐劑的30歲姐姐！」

最新影片︰

陳慧琳凍齡靚媽｜氣艷不輸新生代偶像

由ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介24/25》（Chill Club Chart Award Presentation 24/25）在2025年4月6日晚上在啟德體育園體藝館舉行。天后陳慧琳領軍聯同MIRROR、COLLAR 仲有肥仔以一連串舞曲將現場帶入高潮狀態。陳慧琳演繹《一念天堂，二人結界》時展現超凡肺活量，薄紗戰衣下零贅肉身形引爆掌聲； 當她與新生代偶像MIRROR、COLLAR同台演出《失憶周末》時，又唱又跳，動作流暢度堪比女團成員。

不少網民大讚「Kelly跳完還能氣不喘臉不紅，根本是AI建模的完美狀態！」、「著得好型」、「Kelly氣場巧勁」、「太完美，一行出嚟已經贏晒」、「Queen Kelly女皇氣勢，今次兩代交流不得了，歷史性畫面出現」。

陳慧琳凍齡靚媽｜獨門保養美學

超級天后除了現身表演全場震撼歡呼，其緊緻透亮的肌膚成網民熱話。陳慧琳曾在黎芷珊節目《澳娛綜合呈獻：芷珊約您》，公開獨創的自然保養哲學︰拒醫美、靠天然飲食睡眠保養術，更自謙靚樣全靠化妝，又指平日外出從來不敢素顏出街 。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

陳慧琳凍齡靚媽｜與醫美劃清界線

陳慧琳曾在訪問中透露不滿意自己臉型太大，上鏡不太好看。主持人問及為何不選擇醫美？「我寧可接受臉大，也不想臉癱！」陳慧琳直言抗拒侵入式美容，認為自然衰老的紋理比僵硬五官更真實動人。即睇52歲陳慧琳「自然系抗老」4大核心守則！

第一招：水潤美學方程式

陳慧琳分享自己每日都會做足防曬措施保護皮膚，早晚都要護膚，包括卸妝、洗臉、爽膚同滋潤。此外，每天喝足夠的水幫助去水腫和改善皮膚質素，每天喝下體重x400ml的水量，既可美顏且能減肥，這是陳慧琳的「智慧飲水法」玄機。

第二招：鉀元素抗老餐桌

陳慧琳維持苗條體態的關鍵，在於貫徹「智慧擇食」原則。其獨門的「餐間高鉀補給術」不僅能控制食慾，更打造出零水腫的緊緻線條。

1.口味極簡主義：堅持少油鹽、無加工食品的烹調方式

2.黃金進食節奏：正餐間隔4小時，期間以水果維持飽足感

3.機能性食材選擇：優先攝取高鉀蔬果，啟動身體排水機制。

高鉀的水果包括：火龍果、哈密瓜、香蕉、士多啤梨、奇異果、木瓜等。其他高鉀蔬菜包括：蕃茄、薯仔、蕃薯、南瓜、西芹、菠菜、紅豆等。不過有腎病人士應盡量避免過度攝取鉀質，建議應先諮詢家庭醫生或營養師。

第三招︰私房「美肌湯譜」

陳慧琳認為木瓜雪耳糖水和燕窩是最佳的養顏美容補品，補充膠原蛋白，且保持皮膚光滑，她推薦雪耳桃膠美人羹，益氣補中，養陰潤膚。

材料：雪耳、桃膠、紅棗、枸杞、桂圓

功效：補水鎖膠原，連喝3日肌膚透亮度提升30%

做法： 燕窩放入清水中浸泡1晚至軟漲，挑出燕毛，用清水清洗。 將泡好燕窩、紅棗、杞子、冰糖放入燉盅內加入適量的滾水，隔水慢火燉1小時。

第四招：睡眠修復黃金學

不過 Kelly 認為睡眠和休息都非常重要，甚至是最好「護膚品」。一般建議睡7-9小時，研究指出，連續7天在「黃金修復期」（PM10:00-AM2:00）入睡，可促進生長激素分泌，相當於自體進行細胞級美容療程，有助預防皮膚衰老。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

更多相關內容︰

凍齡靚媽｜43歲陳法拉零濾鏡生圖曝光 改嫁法籍型男育1對子女爆囝囝跟自己姓

凍齡港姐｜53歲影后孖老公素顏行Art Basel 皮膚超好影合照不輸後生女【附4招保養心得】

靚媽保養｜全智賢孫藝珍年過40凍齡美貌驚豔全場 女神全靠這1物養成「水煮蛋肌」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】