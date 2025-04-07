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尖沙咀居酒屋半放題豪嘆10吋大頭蝦+A4和牛 送荃灣人氣爆餡糯米糍

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

尖沙咀人氣居酒屋「和道屋」推出期間限定午、晚市半放題，一口價豪嘆浜燒日本帝王蟹腳、巨型10吋爆膏大頭蝦、宮崎A4和牛、海膽蟹肉甜筒及任食11款手握魚生赤醋壽司等，極之吸引！

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只需$388起就食到以上美食，除此之外更有特選串燒、浜燒黑松露燒牡蠣及金蒜芝麻燒帆立貝，隨餐可選壽喜燒鍋或日式豆乳鍋，宮崎A4和牛、廣島牡蠣、北海道米豚任叫，湯底極香濃，和牛油脂均勻、入口即溶，愈食愈上癮。再加$68起，即可任飲日本清酒、啤酒及無酒精飲品。

今次半放題更吸引的地方，是「和道屋」與老字號「民豐粉麵」聯乘，隨餐附送一份糯米糍！皮薄爆餡的民豐糯米糍一向極受歡迎，在荃灣大排長龍。現在食半放題都試到芝麻或花生味，大滿足！

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於半放題以外，也可選擇「手工日式布麵x餃子x糯米糍定食套餐」 ($128），同樣滋味。自選香蒜燒汁配火炙和牛他他撈布麵或日式叉燒醬油湯布麵，配上兩份蒸煮民豐白菜豬肉手握餃子，蘸秘製柚子醋清新解膩，胃口大開！

和道屋  WADO IZAKAYA

地址：尖沙咀加連威老道46-48號恆隆銀行大廈地舖及閣樓
電話：2392 8828
營業時間：12pm至3pm、6pm至11pm（星期一至日）
inline網上預訂：請按此
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