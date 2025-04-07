尖沙咀居酒屋半放題豪嘆10吋大頭蝦+A4和牛 送荃灣人氣爆餡糯米糍

尖沙咀人氣居酒屋「和道屋」推出期間限定午、晚市半放題，一口價豪嘆浜燒日本帝王蟹腳、巨型10吋爆膏大頭蝦、宮崎A4和牛、海膽蟹肉甜筒及任食11款手握魚生赤醋壽司等，極之吸引！

最新影片推介:

只需$388起就食到以上美食，除此之外更有特選串燒、浜燒黑松露燒牡蠣及金蒜芝麻燒帆立貝，隨餐可選壽喜燒鍋或日式豆乳鍋，宮崎A4和牛、廣島牡蠣、北海道米豚任叫，湯底極香濃，和牛油脂均勻、入口即溶，愈食愈上癮。再加$68起，即可任飲日本清酒、啤酒及無酒精飲品。

今次半放題更吸引的地方，是「和道屋」與老字號「民豐粉麵」聯乘，隨餐附送一份糯米糍！皮薄爆餡的民豐糯米糍一向極受歡迎，在荃灣大排長龍。現在食半放題都試到芝麻或花生味，大滿足！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

於半放題以外，也可選擇「手工日式布麵x餃子x糯米糍定食套餐」 ($128），同樣滋味。自選香蒜燒汁配火炙和牛他他撈布麵或日式叉燒醬油湯布麵，配上兩份蒸煮民豐白菜豬肉手握餃子，蘸秘製柚子醋清新解膩，胃口大開！

和道屋 WADO IZAKAYA

地址：尖沙咀加連威老道46-48號恆隆銀行大廈地舖及閣樓

電話：2392 8828

營業時間：12pm至3pm、6pm至11pm（星期一至日）

inline網上預訂：請按此

WhatsApp預訂：請按此

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】