起底｜疑因維修工程報價糾紛　61歲男子涉起底被捕

▲ 一名61歲中國籍男子因維修工程報價糾紛，涉嫌「起底」客戶被捕。（資料圖片）

個人私隱專員公署今日（7日）在新界區拘捕一名61歲中國籍男子。被捕人士涉嫌在未經客戶的同意下披露她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。

調查顯示，被捕人士是一間工程公司的負責人。事發於去年12月，事主就自己的一項家居檢驗及維修工程向有關工程公司查詢。有關被捕人士透過電話回覆，並接受事主的出價，惟於同日前往事主的居所視察後提高相關報價，兩人因而發生激烈爭執，期間被捕人士拍攝事主的容貌。

及後，有人在社交媒體平台的一個公開及一個私人群組，先後發布2條包含事主個人資料的帖文，並對事主作出負面評論。被披露的個人資料包括事主的照片、完整住址，以及其同音中文姓氏。事主其後向私隱專員公署作出投訴，被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，不要因為消費糾紛而將他人「起底」。「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

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