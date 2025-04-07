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貼地育兒︱郭晶晶親子行山兩女兒研究路線　三語熟練切換晒語言天份

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 42 分鐘前

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郭晶晶與丈夫及兩女兒行山，享受家庭樂。

【跳水皇后/郭晶晶/霍啟剛/育兒】「跳水皇后」郭晶晶與富三代霍啟剛婚後育有2女1子，分別是大仔霍中曦、二女霍中妍及細女霍中怡，晶晶多年來奉行「貼地育兒」，3子女穿著打扮都十分平民，平日更會坐巴士等代步，日前清明節，一家人在港島區行山，期間兩個女兒研究行山路線時，普通話、英文及廣東話三語自由切換，盡顯語言天份！

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最近，郭晶晶在小紅書上發佈了一段一家四口清明節登山的影片，影片中可以看到霍啟剛與郭晶晶此次僅攜二女和細女同行，一家四口從薄扶林水塘出發並前往山頂方向。片頭兩個囡囡站在地圖前研究路線，而郭晶晶便用普通話問：「我們現在在哪裡？看到了沒有」，女兒便指著「閣下在此」說：「我哋係到啊，you’re here，we’re here。」其後又用普通話及粵語說：「山頂在這裡，The Peak咁係咪好耐時間㗎」，姊妹倆全程展現驚人語言天賦，熟練切換普通話、粵語及英語研究路線圖，期間更一度哼起BLACKPINK成員Jisoo的歌曲《FLOWER》，非常活潑精靈。

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貼地育兒︱女兒操刀父母合照

其後郭晶晶更將鏡頭轉向丈夫霍啟剛，啟剛頭戴的CAP帽與晶晶的外套都印上五星紅旗，非常愛國！期間女兒站在指示牌前，郭晶晶便問：「這裡不可以甚麼？」囡囡便立即望著鏡頭回答：「這裡不可抓魚，唔可以餵魚，唔可以係嗰到游水。」片尾郭晶晶還晒出一張來自女兒視角的夫妻甜蜜合照，當中夫婦二人緊靠在一起，郭晶晶亦將雙手搭在老公肩上，畫面十分溫馨。

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貼地育兒︱育兒理念捨得讓孩子吃苦

郭晶晶與霍啟剛教育小朋友一直奉行貼地政策，即使有私人司機，仍會帶同小朋友坐巴士等公共交通工具。郭晶晶與霍啟剛的育兒理念是要捨得讓孩子吃苦，他們曾帶仔仔體驗農耕生活，一起插秧，讓他明白到糧食的來之不易，從小培養惜食的習慣。他們還有會讓孩子幫手洗車，幫忙做家務，又會帶同仔女參與慈善活動，教導小朋友行善積德。晶晶曾在訪問中透露，雖然家中有工人姐姐，但她都會親力親為照顧孩子，並希望以身教來讓小孩自小養成良好習慣。

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