抗癌飲食｜1種水果神級抗癌　研究揭有效預防6種癌症　發病率降20% 1種食法最吸收

【水果／石榴／抗癌食物／癌症】吃對食物有效防癌！究竟該如何吃才能預防癌症？最新研究證實，「1種水果」有豐富營養成分，在預防6種癌症方面具有顯著效果，可將癌症發病率降低20%以上。

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根據國際學術期刊《食品科學與營養》（Food Science & Nutrition）最新研究顯示，石榴在預防多種癌症方面具有明顯成效。其果汁、種子和萃取物擁有抗增殖、抗腫瘤及抗發炎的特性，能有效降低癌症發病率超過20%。此外，石榴被證實對大腸癌、乳癌、攝護腺癌、膀胱癌、肺癌及皮膚癌等6種癌症具有預防作用。

抗癌飲食｜石榴能抑制癌細胞增長

研究團隊發現，石榴中的多酚能抑制癌細胞增長，而類黃酮和單寧成分則有助於調節慢性炎症，減少癌細胞的增長和擴散。研究還表明，石榴可以降低癌細胞的毒性，抑制其增殖，還能透過調節多種細胞信號傳遞路徑來發揮抗腫瘤和抗炎作用。

研究團隊指出，若將石榴與多種蔬菜一起攝取，還能進一步降低癌症發病風險，預計每年可減少約20萬名與癌症相關的死亡人數。

抗癌飲食｜石榴有助於女性緩解更年期症狀

石榴的好處不僅限於抗癌，它富含植物性雌激素，有助於女性緩解更年期症狀，並能增強免疫力、延緩衰老、改善皮膚健康及促進心血管健康。不過，曾經患有乳腺癌的患者則不建議過量攝取石榴。而石榴可能與某些高血壓藥物產生相互作用。因此，專家提醒，正在服藥或有疑慮的患者應諮詢專業人士後才食用。

專家指出，石榴的食用方法也非常多樣化，無論是直接食用果肉或榨成果汁，均可獲取豐富的營養素。專家建議，若將種子一起打碎飲用，可以攝取到更高的營養價值，進一步提升健康效益。

同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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同場加映｜6大提高患癌風險飲食習慣

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資料來源：《食品科學與營養》

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