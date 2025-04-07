海外升學丨昇普2025免費一對一英國升學輔導計劃　助基層學生海外升學追夢

▲ 昇普計劃提供免費一對一英國升學輔導計劃，即日起至4月20日接受報名，獲取錄者可免費獲得UCAS報名、個人陳述、入學考試、面試的輔導服務。(iStock圖片)

2025香港中學文憑試DSE已完成了一半科目，不少考生對未來升學正進行規劃。有海外升學服務機構認為，家庭環境絕不應成為學生追夢想，負芨英國名牌學府的障礙，於是提供免費一對一英國升學輔導計劃，即日起至4月20日接受報名，獲取錄者可免費獲得UCAS報名、個人陳述、入學考試、面試的輔導服務，名額有限，欲到海外追夢的學生，應把握機會儘快報名。

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成立9年的昇普計劃，自2016年起，免費支援有意報讀英國大學，但無力負擔昂貴學費及升學顧問諮詢費用的本地中學生，提供免費一對一升學諮詢服務，包括UCAS報名、個人陳述、入學考試、面試的輔導服務，為基層學生提供渠道到海外升學。計劃至今已協助近80位家庭有需要的香港學生成功考入牛津及劍橋大學，同時亦協助60位學員取得全額獎學金資助，當中有5位學員同時考獲2個獎學金，大大減輕學員的財政負擔。

昇普計劃團隊熟悉英國大學聯招系統 (UCAS) 以及各大獎學金的報考竅門，上年度的學員報讀牛津、劍橋大學的面試率高達61%，即每3個報讀牛劍的學員就有近2名獲得面試機會，最終更成功協助10名學員獲牛津、劍橋大學取錄。

2025的一對一升學諮詢服務即日起至4月20日接受報名，個別學科名額有限，有意到海外升學的學生，不妨把握機會儘快報名。

2025年免費英國升學輔導計劃詳情：

1. 計劃費用全免，同學報名時需要申報家庭入息，有經濟需要嘅申請人將獲優先考慮，尤其是來自官津學校（沿用香港中學文憑考試課程HKDSE），以及低收入家庭的學生。

2. 獲取錄的學員將獲配對一位現正就讀於相同大學及課程的香港學生作為導師。導師將為學生提供「一條龍」升學諮詢服務：指導同學處理UCAS報名及修訂個人簡述（Personal Statement）、進行入學水平測試以及模擬面試等訓練， 大大提升獲心儀大學取錄的機會。

3. 獨家免費獎學金輔導服務：如同學希望報考獎學金，昇普計劃會安排獎學金的得獎者擔任導師，助你在眾多申請者中脫穎而出，大大減輕升學對家庭的財政負擔。

4. 昇普計劃會為經濟有困難的學員提供財政援助，補貼大多數英國申請費用（包括報考入學考試、英文測試、海外面試旅費），過去兩年度昇普計劃一共批出超過5萬港元的財政援助，全面支援基層學員。

5. 詳細申請資格、報名過程、截止報名日期請參閱附圖及報名網站。

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