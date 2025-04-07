  • 26°C
香港時間：202547日 (一) 13:50

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Coldplay演唱會｜限定精品登陸AIRSIDE 周邊tee+夢幻體驗同步登場

休閒消費

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「Coldplay 香港站演唱會」於4月８起演啟德體育園舉行，期間限定店亦正式登陸啟德AIRSIDE。由即日至4月27日的期間限定店，是《Music Of The Spheres World Tour》香港站巡演周邊商品的首發站，更以專輯的獨特意象打造沉浸式體驗空間。

最新影片推介;

湊得輕鬆啲
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫

限定店以《Moon Music》的月亮、天空與彩虹元素為靈感，帶來一系列的巡演周邊商品，包括《Moon Music》CD及黑膠碟、巡迴演唱會系列T恤、連帽衛衣、LOGO漁夫帽、棒球帽、手鏈、水瓶、巡演手冊、Pop-up 限定款 T恤及巡演海報，所有商品均採用環保物料製作，全數收益將捐贈心靈雞湯基金會，惠及有需要社群。


限定店更設有多個互動體驗，如「留言牆」、「Coldplay封面牆」，讓樂迷沉浸夢幻視覺享受；現場亦會播放由45國150位藝術家聯合創作的Coldplay短片《A Film For The Future》，探索音樂與未來的無限可能。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

Coldplay演唱會｜演唱會周邊最貴連帽衛衣售640元　首日開售所有周邊火速售罄
17:52 2025/04/06
Coldplay演唱會｜演唱會周邊最貴連帽衛衣售640元　首日開售所有周邊火速售罄
Coldplay演唱會｜一文睇清散場交通安排　新增2條特別巴士線前往口岸
16:17 2025/04/06
Coldplay演唱會｜一文睇清散場交通安排　新增2條特別巴士線前往口岸

你可能感興趣

Coldplay演唱會｜演唱會周邊最貴連帽衛衣售640元　首日開售所有周邊火速售罄
17:52 2025/04/06
Coldplay演唱會｜演唱會周邊最貴連帽衛衣售640元　首日開售所有周邊火速售罄
Coldplay演唱會｜一文睇清散場交通安排　新增2條特別巴士線前往口岸
16:17 2025/04/06
Coldplay演唱會｜一文睇清散場交通安排　新增2條特別巴士線前往口岸
啟德體育園 歌手 AIRSIDE 文娛藝術 演唱會

最高瀏覽

求職面試題｜面試被問「1隻蛋5元10隻幾錢？」　答50元即淘汰正確答案原來係咁！
求職面試題｜面試被問「1隻蛋5元10隻幾錢？」　答50元即淘汰正確答案原來係咁！
急症室最長等候時間（04月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月07日 時間12:05）
抑鬱症｜前港姐冠軍葉翠翠兩度患抑鬱症曾想輕生　老公病危細仔變長期病患
抑鬱症｜前港姐冠軍葉翠翠兩度患抑鬱症曾想輕生　老公病危細仔變長期病患
祖藍嫁妹︱王祖藍餅印妹出嫁晒流星錘龍鳳鈪　父早逝長兄為父豪送千萬豪宅
祖藍嫁妹︱王祖藍餅印妹出嫁晒流星錘龍鳳鈪　父早逝長兄為父豪送千萬豪宅
香港小姐︱港姐冠軍細仔患長期病丈夫一度病危　遇人不淑損失巨款患抑鬱曾想輕生
香港小姐︱港姐冠軍細仔患長期病丈夫一度病危　遇人不淑損失巨款患抑鬱曾想輕生