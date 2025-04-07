Coldplay演唱會｜限定精品登陸AIRSIDE 周邊tee+夢幻體驗同步登場

「Coldplay 香港站演唱會」於4月８起演啟德體育園舉行，期間限定店亦正式登陸啟德AIRSIDE。由即日至4月27日的期間限定店，是《Music Of The Spheres World Tour》香港站巡演周邊商品的首發站，更以專輯的獨特意象打造沉浸式體驗空間。

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限定店以《Moon Music》的月亮、天空與彩虹元素為靈感，帶來一系列的巡演周邊商品，包括《Moon Music》CD及黑膠碟、巡迴演唱會系列T恤、連帽衛衣、LOGO漁夫帽、棒球帽、手鏈、水瓶、巡演手冊、Pop-up 限定款 T恤及巡演海報，所有商品均採用環保物料製作，全數收益將捐贈心靈雞湯基金會，惠及有需要社群。



限定店更設有多個互動體驗，如「留言牆」、「Coldplay封面牆」，讓樂迷沉浸夢幻視覺享受；現場亦會播放由45國150位藝術家聯合創作的Coldplay短片《A Film For The Future》，探索音樂與未來的無限可能。

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