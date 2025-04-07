糖尿病｜67歲金馬影帝淪酒吧駐唱　台上突腳軟向後跌被5人扶實繼續唱

【萬梓良／糖尿病】67歲金馬影帝近年北上做酒吧駐唱歌手，健康狀況備受關注，受糖尿病困擾導致身形時肥時瘦。有網民上傳他登台時的驚險一幕，突然腳軟險墮台，被5人攙扶後繼續落力演出，非常敬業。

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糖尿病｜登台突「腳軟」險跌倒 多人急扶

67歲資深演員萬梓良近年受糖尿病困擾，近日有網民在小紅書分享一段他早年登台演出的影片，見他在獻唱期間突然「腳軟」向後傾倒，需多人攙扶，場面驚險。短片中見萬梓良以白西裝搭配橙紅色襯衫亮相，演唱《可可托海的牧羊人》。雖然他中氣十足，但可見他雙腿乏力，全程由一名黑衣工作人員在後方緊扶其腰部支撐。當他試圖轉身與觀眾互動時，右腳突然無力屈膝，整個人向後傾斜險墮台，嚇得周圍4、5人立即伸手托住。萬梓良臨危不亂，站穩後繼續專業完成演出。

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糖尿病｜長期病患引關注

萬梓良過去曾透露受糖尿病困擾，需定期服藥控制。近年他多次被拍到手腳浮腫、行動遲緩，健康狀況令粉絲憂心。萬梓良多年前已公開透露患有糖尿病，需長期服藥控制。他曾表示，病情導致手腳容易麻痺，甚至影響日常行動。近年他出席活動時，亦多次被拍到需要旁人攙扶，走路時顯得吃力。

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2022年，他在內地商演時，因腿腳無力需工作人員全程扶持，但仍堅持完成表演，展現專業態度。對比早年銀幕上的硬漢形象，近年萬梓良明顯消瘦，臉部略顯浮腫，部分粉絲擔心是否與長期病患或藥物影響有關。儘管健康狀況不穩定，萬梓良仍不時參與商演及電影拍攝。2023年，他客串電影《毒舌大狀》，雖然戲份不多，但表現仍獲好評。

糖尿病飲食｜4大不良習慣恐誘糖尿病

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糖尿病｜糖尿病8大症狀

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糖尿病｜15個降血糖習慣

據日媒《介護ポストセブン》報道，糖尿病醫生市原由美江、營養師加藤知子表示，在日常生活中自己平時會嚴格執行15個小習慣，包括先吃菜後吃飯、不用全戒甜品、澱粉等，有助降血糖、穩定血糖水平。

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