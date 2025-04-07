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牧羊少年咖啡館｜食客發現餐廳飲用水內有玻璃　經理接投訴後疑秒速「毀屍滅跡」

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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食客發現餐廳飲用水內有玻璃，經理接投訴後疑秒速「毀屍滅跡」，涉事餐廳致歉咁回應。

【食用安全 / 玻璃碎渣 / 牧羊少年咖啡館】萬一玻璃落肚後果不堪設想！有食客在Threads發帖，指上周六（5日）在旺角雅蘭中心「牧羊少年咖啡館」用餐，喝水時感到口中有硬物，吐出後發現竟是一塊碎玻璃。

因食客是在飲下杯中最後一口水才發現此事，擔心是否有其他玻璃碎渣已經「飲落肚」，她即向店員反映，對方收走水杯和碎片。

她要求取回碎片以備不時之需，惟店員敷衍地給她1塊圓形膠片了事，而水杯已同其他杯一起清洗，經理還表示玻璃餐具有碎片很正常。事主對店方的做法及說法不滿，遂於網絡公審餐廳。

「牧羊少年咖啡館」回覆TOPick查詢表示，食客向店員反映後，經1位較資深的員工觀察，「發現玻璃杯本身並無任何損壞，懷疑可能是由其他碎裂的玻璃杯遺下」；關於經理當時由廚房拿出一隻水杯，「是早前洗碗姨姨不小心打爛的另一隻水杯」，欲解釋如若水杯出現任何破裂情況，便不會再給客人使用。

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牧羊少年咖啡館｜食客發現餐廳飲用水內有玻璃

食客於4月5日光顧旺角雅蘭中心「牧羊少年咖啡館」，控訴餐廳「飲用水藏玻璃片，經歷秒速毀屍滅跡，聲稱返放隻杯入廚房洗，畀下一個客用」。食客表示，當日與友人在餐廳用餐，喝水時感到口中有硬物，吐出後發現是一塊玻璃片，由於她已喝到最後一口才發現，遂擔心是否已經喝下其他玻璃碎片。

食客立即向店員反映情況，店員將水杯及碎片收走，並表示「賠蛋糕、賠飲品、餐飯免費」，她與朋友全部拒絕；而後她「好驚唔知係咪飲咗玻璃落肚」，於是要求拿回玻璃杯及碎片，若有事進醫院可以保留追究權利；然而，店員「俾咗塊圓形嘅膠片」敷衍了事，事主拿出圖片對照表示並非此前的玻璃碎片，對方「笑笑口收返」。

牧羊少年咖啡館｜餐廳經理：玻璃有碎片好正常

至於水杯，經理表示已經拿進廚房與其他水杯一同清洗，已無法分辨，她不滿表示道「你隻杯有問題，仲拎畀客用」，經理稱已經檢查過事主所用的玻璃杯並無問題；而後又從廚房拿出一隻「濕濕哋洗完嘅」水杯，事主追問是否是自己剛才使用的水杯，經理予以否認。

事主又詢問經理「係咪個斟水水壺有問題，本身有玻璃碎」，因為她用的水杯「好似無崩」，但對方表示水壺並無問題，更稱「呢啲係玻璃有碎片好正常」。

事主提醒網民，「大家呢期真係小心，唔知究竟係水壺定隻杯有問題，飲啖水都有玻璃，最大問題係經理覺得好平常，如果係老人家小朋友飲咗落去更危險」。

店方稱會主動跟進此事，建議事主盡快作相應的身體檢查。（餐廳官方網頁）

牧羊少年咖啡館｜網民直斥：飲死人

網民看過帖文後，直斥餐廳出現這種事屬實危險，並認為職員及經歷的處理方式欠佳，「好驚喎，仲要未搵到源頭邊道爛咗」、「啲經理一啲安全意識都無喎！」、「飲死人」、「暗殺」、「梗係收走隻杯啦，仲俾你揸住把柄俾你告食環咩」、「處理方式咁查，不怕一萬，只怕萬一」。

牧羊少年咖啡館｜店方：懷疑可能是由其他碎裂的玻璃杯遺下

「牧羊少年咖啡館」回覆《經濟日報》查詢時表示，事發當日分店同事立即匯報並跟進，並沒有意圖向我們隱瞞事件。

事主向職員反應此事後，立即有一位較資深的同事檢查事主所用的水杯，「發現玻璃杯本身並無任何破損，懷疑可能是由其他碎裂的玻璃杯遺下」。約10分鐘後，事主要求取回玻璃碎片，但由於碎片提及太細，又已棄置在垃圾桶中，試過尋找但無法找回。經理及時向食客解釋情況，提議免去全單費用，並留下1位分區管理層的電話予事主聯絡，而事主堅持埋單。

對於事主帖文內關於要求取回水杯，而經理拿出另一隻水杯的說法，店方解釋稱「是早前洗碗姨姨不小心打爛的另一隻水杯，當時經理是想說明給客人聽，如水杯有任何破裂情況都會立刻棄置，並不會給客人再使用。所以這隻較早前已破爛的水杯不是客人使用的那隻，及不是隨手拿隻水杯給客人看。」

店方表示，經理當時已及時向事主確認是否有𠝹傷或流血，並建議她盡快作出相應身體檢查，保留收據，店方會主動跟進；事後亦將所有的水杯再次清理檢查，以杜絕類似事件再發生，亦會再次檢查所有餐具器皿，以食客安全為最優先事項。

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