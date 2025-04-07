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Call車送貨︱Lalamove公布「五⼤港⼈爆趣訂單」　推出「Call⾞出Post贏10萬」

休閒消費

發布時間： 52 分鐘前

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【Lalamove】香港⼈⼀向追求效率，即時送貨平台Lalamove公布「五⼤港⼈爆趣訂單」，分享平台如何幫助⽤⼾提升⽣活效 率，同時揭開每張送貨訂單背後的奇趣故事！ 根據 Lalamove 過去⼀年的訂單數據，香港⽤⼾充分發揮了平台「有求必送」的精神，創造了不少令⼈ 驚喜的送貨需求！

湊得輕鬆啲
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫

以下為「五⼤港⼈爆趣訂單」：

● 爆「重」訂單：剛拆落的58年歷史舊式霓虹燈招牌（重達 850 公⽄）

● 爆「分⾙」訂單：⾦剛鸚鵡1隻

● 爆「貼⾝」訂單：紙底褲 60條及情趣⽤品1件

● 爆「⽣猛」訂單：新鮮海⿂1條

● 爆「急」訂單：過江⿓（汽⾞應急啟動電源）

無論是運送充滿保育價值的850公⽄舊式霓虹燈招牌、到⿂場直送的⽣猛游⽔海鮮，甚⾄是需加急送到家中的情趣⽤品，Lalamove都滿⾜不同需求！

Lalamove即⽇起更推出「Call⾞出Post贏10萬」活動，⽤⼾現凡於 4⽉1⽇⾄30⽇期間於Lalamove下單，並以公開形式於Instagram或Threads透過限時動態或貼⽂分送貨 的爆趣照⽚，同時tag「@LalamoveHK #Lalamove有求必送 #我要⼗萬蚊 （任你填） 」，Lalamove將 精⼼挑選最有⼼思、最有創意的投稿，勝出者將獲得巨禮ㄧ價值⾼達港幣⼗萬元的投稿所列商品！落單 及投稿次數無上限，⾺上投稿，實現⼗萬夢想！ 拿拿聲了解活動詳情

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Lalamove 港元 鸚鵡

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