前TVB小花︱宅男女神嫁富貴老公成幸福太太　3年求子失敗終成功：期待你來臨

▲ 前TVB小花陳詩欣一索得男。

【陳詩欣 / 學是學非 / 生B】因為主持《3日2夜》、《學是學非》成「宅男女神」的前TVB小花陳詩欣（Eunice），2021年與電競公司高層陳爾正結婚成為幸福人妻。

婚後，陳詩欣淡出幕前，轉型做KOL，不時在IG上載照片分享生活點滴，從中可見她用身名牌、住半山區豪宅，並且經常周遊列國，生活富貴。

富貴人妻︱前TVB小花豪宅塞渠 後悔做錯一個決定枉花錢：為咗個廁所使$XXXX

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前TVB小花︱一索得男曬恩愛

在早前情人節，陳詩欣在社交網表示家中將添新成員宣布懷孕喜訊。其實陳詩欣能當媽媽不容易，早前自爆試盡方法懷孕，包括打排卵針、求醫等，經過3年努力終如願。

在昨日（4月6日），適逢是夫婦的紀念日，於是在社交平台分享短片，二人合上眼並以杯盛出蛋糕並宣布BB性別，透露一索得男。十分開心的陳爾正吻了老婆一啖，然後再與老婆咀嘴，十分恩愛。

陳詩欣並在發文寫道：「趁今天是我們的紀念日，跟大家揭曉Baby L is a...Boy!!!!!爸媽期待你的來臨。」陳詩欣亦特別多謝BB契媽鄧穎堯為他們準備蛋糕。

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