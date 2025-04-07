  • 25°C
香港時間：202547日 (一) 16:25

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園襲擊｜城大內地生涉校內襲警及傷人　還押至本月16日待取精神科報告

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港城市大學上周發生傷人及襲警事件，內地男生被控6罪，還押至本月16日。（資料圖片）

香港城市大學上周發生傷人及襲警事件，一名23歲內地男子疑在飯堂大聲播片，在校園內與人爭執，繼而向對方施襲，又襲擊調停事件的兩名警員等。涉案內地男生被控普通襲擊、盜竊及襲警等共6罪，今早（7日）於西九龍裁判法院應訊，裁判應控方申請，將案件押後至4月16日再提堂，待取兩份精神科報告。

被告王浩宇（23歲，學生）被控2項普通襲擊罪，以及各1項傷人罪、盜竊罪、襲擊在正當執行職務的警務人員罪，以及刑事損壞罪。本案上周三（2日）在西九龍裁判法院首次提堂，但被告入院未有到庭，案件押後至今日再​訊。

控罪指，被告於今年3月31日，在香港城市大學中國銀行（香港）綜合樓5樓城大食坊和香港城市大學楊建文學術樓3樓邵逸夫圖書館內，襲擊一名黃姓女子及夏姓男子，並偷竊屬於女事主的財產，包括1張香港身分證、6張銀行卡、1張八達通卡、1張門禁卡、2張會員卡及現金港幣970元；而傷人罪的控罪指，被告同日在城大食坊非法及惡意傷害另一名胡姓男子。

至於襲警及刑事毁壞罪方面，被告涉嫌當日在圖書館內襲擊在正當執行職務的2名警務人員，期間無合法辯解而損壞屬於警方一部隨身攝錄機，意圖損壞該財產或罔顧該財產會否被損壞。

童學園
校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

網絡熱話 盜竊罪 香港城市大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

求職面試題｜面試被問「1隻蛋5元10隻幾錢？」　答50元即淘汰正確答案原來係咁！
求職面試題｜面試被問「1隻蛋5元10隻幾錢？」　答50元即淘汰正確答案原來係咁！
急症室最長等候時間（04月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月07日 時間12:05）
抑鬱症｜前港姐冠軍葉翠翠兩度患抑鬱症曾想輕生　老公病危細仔變長期病患
抑鬱症｜前港姐冠軍葉翠翠兩度患抑鬱症曾想輕生　老公病危細仔變長期病患
祖藍嫁妹︱王祖藍餅印妹出嫁晒流星錘龍鳳鈪　父早逝長兄為父豪送千萬豪宅
祖藍嫁妹︱王祖藍餅印妹出嫁晒流星錘龍鳳鈪　父早逝長兄為父豪送千萬豪宅
香港小姐︱港姐冠軍細仔患長期病丈夫一度病危　遇人不淑損失巨款患抑鬱曾想輕生
香港小姐︱港姐冠軍細仔患長期病丈夫一度病危　遇人不淑損失巨款患抑鬱曾想輕生