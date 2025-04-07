校園襲擊｜城大內地生涉校內襲警及傷人　還押至本月16日待取精神科報告

▲ 香港城市大學上周發生傷人及襲警事件，內地男生被控6罪，還押至本月16日。（資料圖片）

香港城市大學上周發生傷人及襲警事件，一名23歲內地男子疑在飯堂大聲播片，在校園內與人爭執，繼而向對方施襲，又襲擊調停事件的兩名警員等。涉案內地男生被控普通襲擊、盜竊及襲警等共6罪，今早（7日）於西九龍裁判法院應訊，裁判應控方申請，將案件押後至4月16日再提堂，待取兩份精神科報告。

被告王浩宇（23歲，學生）被控2項普通襲擊罪，以及各1項傷人罪、盜竊罪、襲擊在正當執行職務的警務人員罪，以及刑事損壞罪。本案上周三（2日）在西九龍裁判法院首次提堂，但被告入院未有到庭，案件押後至今日再​訊。

控罪指，被告於今年3月31日，在香港城市大學中國銀行（香港）綜合樓5樓城大食坊和香港城市大學楊建文學術樓3樓邵逸夫圖書館內，襲擊一名黃姓女子及夏姓男子，並偷竊屬於女事主的財產，包括1張香港身分證、6張銀行卡、1張八達通卡、1張門禁卡、2張會員卡及現金港幣970元；而傷人罪的控罪指，被告同日在城大食坊非法及惡意傷害另一名胡姓男子。

至於襲警及刑事毁壞罪方面，被告涉嫌當日在圖書館內襲擊在正當執行職務的2名警務人員，期間無合法辯解而損壞屬於警方一部隨身攝錄機，意圖損壞該財產或罔顧該財產會否被損壞。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】