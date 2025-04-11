腦腫瘤｜美國醫院婦產科5名護士齊患腦瘤　院方堅稱：無環境風險

【美國／醫院／腦瘤／護士】美國麻省一間綜合醫院婦產科部門，日前傳出5名同層同科護士同患腦瘤事件，引發外界對醫護工作環境安全的關注。涉事醫院事後出面回應，認為「設施不存在環境風險」，惟檢查方式再惹質疑，懷疑院方企圖「提供預定的結論」讓問題消失，當地護士工會將繼續就事件展開調查。

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綜合外媒《CBS NEWS》報道，美國麻省一間綜合醫院「Mass General Brigham Newton-Wellesley Hospital」，其5樓婦產科合共11名員工出現健康問題，其中5名同層同科護士全部確診腦瘤，其中兩人患上最常見的腦膜瘤（meningioma），幸而腦瘤均屬良性。

醫院內工作的護士坦言，他們擔心產科病房工作的長期護士患癌或腦瘤病例會不斷增加，一位患有腦瘤的護士匿名受訪指出，過去數年間於5樓工作的數十名護士，都曾患有不同程度的腦瘤，部分人確診癌症，其中3人接受了手術治療，強調「這不可能只是巧合。」她續指，事件揭發後許多員工都感到非常不安，希望院方可以保證工作環境的安全。

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腦腫瘤｜院方展開全面調查堅稱：醫院環境是安全的

據了解，醫院事後公開回應相關事件，證實自12月起已聯同政府健康與安全機構展開全面調查，範圍涵蓋多個潛在風險來源，包括即棄口罩、供水系統、附近的X光設施以及樓下的化療治療等，一直遵循美國疾病控制與預防中心（CDC）指南進行，並與職業健康與安全部、輻射和藥品安全辦公室及外部環境顧問合作。

醫院副首席醫療官Dr. Jonathan Sonis及首席護士Sandy Muse發表聯合聲明表示：「根據調查結果，我們有信心向我們的團隊與所有患者保證，醫院環境是安全的。」院方強調，部分病例發生時間早於新冠疫情，與環境因素無明顯關聯，並已向相關利益群體，包括該部門員工及麻省護士協會（Massachusetts Nurses Association, MNA）通報調查結果，還召開論壇回答員工問題。

腦腫瘤｜護士協會質疑院方淡化問題

不過，麻省護士協會（MNA）事後對院方結論提出強烈質疑，工會發言人Joe Markman指出，院方僅與少數護士溝通，環境檢測範圍有限，質疑院方試圖「提供預設的結論」以淡化問題，強調：「問題不在於腦瘤是否良性，而是為什麼在同一樓層、同一群體中出現如此多的腫瘤個案。」工會目前正進行獨立科學調查，預計需數週時間完成。

腦腫瘤｜「癌症集群」4大定義

有報道引述美國癌症協會（American Cancer Society）說法，列出4大「癌症集群（cancer cluster）」定義，強調美國近4成民眾一生中會罹患癌症，因此即使許小區域內出現多宗個案，也不一定異常，需進一步分析基線風險與個案分布：

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腦腫瘤｜腦瘤6大症狀

台灣神經外科醫生魏國珍曾在當地健康節目《健康2.0》指出，腦腫瘤的症狀與其位置、大小和特性相關，不同位置的腦腫瘤所引發的症狀不盡相同，而大多和腦腫瘤壓迫，以及破壞局部腦區域所引發的神經功能障礙有關，主要分為6種症狀：

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腦腫瘤｜腦腫瘤5大常見症狀

神經外科專科醫生黃秉康接受訪問時指出，腦內一旦出現腫瘤，不講良性及惡性，腫瘤可以不斷長大，令腦壓上升，繼而令患者出現一連串不適，甚至影響患者語言、視力、聽力及運動能力。不過，他亦補充指部分良性腫瘤亦可以是毫無病徵，可能只是出現輕微頭痛，令患者掉以輕心。

腦瘤開始時可以是毫無病徵，但隨著時間流逝，病情開始惡化，病徵便會愈來愈明顯，屆時治療難度便會再有所增加。

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資料來源：CBS NEWS

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