糖尿病｜與中國丈夫一見鍾情遠嫁福建近20年　網紅「阿根廷奇娜」猝逝年僅38歲

【楊奇娜/低血糖/網紅離世】於抖音擁有近70萬粉絲的外藉網紅「阿根廷奇娜」驚傳噩耗，其中國藉丈夫於4月6日發訃文指奇娜因突發低血糖於4月2日上午突逝世，年僅38歲。消息一出，即令不少粉絲感到驚訝，因她死前一天，仍有分享與家人務農的影片。

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綜合內地傳媒報道，網紅「阿根廷奇娜」原名薇薇安娜．卡多索（Viviana Cardozo），來自阿根廷的她於2004年在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯於聚會中認識了來自中國福建的中國留學生楊淙，雙方一見鍾情，女方其後更不惜遠赴他鄉隨男方回國生活定居。二人婚後，育有3子女，她亦改名為「楊奇娜」，近年更經常以農家生活為主題發展自媒體事業。

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4月2日去世前一天，楊奇娜仍在抖音分享了兩條與家人務農的影片，片中她不時展露笑容，絲毫未見異狀。4月6日其丈夫則突於網上帳號發表訃文指:

吾妻楊奇娜於2025年4月2日上午，因突發低血糖與世長辭，終年38歲。

奇娜死訊公開後，即引發大批網友留言悼念：「才還看到她在種地，真的好難過」、「好突然，希望奇娜一路走好」。

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血糖過低要小心

糖尿病是常見的都市病，很多人只關注高血糖問題，其實血糖過低同樣有風險。內分泌及糖尿科專科醫生曾文和表示，人體就像一台機器，身體上下不同細胞都需要能量運作，糖份則是最簡單可供吸收的能量來源，如果糖份不足就會令身體運作變慢，但身體的糖份太多則有機會堵塞血管，並引發糖尿病等心血管病症，因此人體的糖份水平需要取得平衡。

低血糖5大症狀

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低血糖影響

很多人以為低血糖可能只會導致暈眩、令人更易跌倒受傷，只要及時吸收糖份即可回復正常。事實上，血糖過低的風險不可忽視。曾醫生指，血糖過低時心跳會變得不正常，除了可誘發心臟病外，亦可影響腦部運作，引起抽筋以至中風，嚴重者更可致昏迷甚至死亡。

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如要避免出現低血糖，他們強調要維持均衡和定時飲食，避免吃太甜或太多碳水化合物的食物，進食也不應太快，以免身體反射性地釋放太多胰島素。

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