Coldplay演唱會｜Coldplay演唱會明起舉行　城巴首設兩條巴士線直達口岸及機場

▲ 英國樂隊Coldplay明日起將在啟德體育園主場館舉行巡迴演唱會。（運輸署FB圖片）

英國著名樂隊Coldplay明日（8日）起將在啟德體育園主場館舉行巡迴演唱會，運輸署表示當日將實施特別交通及運輸安排便利觀眾往返，同時提醒過境旅客預早計劃行程，而活動期間體育園將不設泊車位。

運輸署今日於社交平台發文，提醒觀眾應盡量乘搭鐵路離場，又稱活動期間體育園不設泊車位，內地及海外觀眾應預早計劃行程。城巴將首次新增2條特別巴士路線，分別是往落馬洲（新田）公共運輸交匯處的SP12，以及往港珠澳大橋香港口岸及機場的A25S，便利乘客分別轉乘皇巴返回深圳，以及乘搭金巴返回澳門或珠海及經機場離港。

運輸署表示，港鐵會加密屯馬線和東鐵線班次，並安排空載列車候命；的士方面預料輪候時間會較長。署方稱，旅客可經大圍站接駁東鐵綫往羅湖過境，最後一班列車晚上10:59由宋皇臺站及11:01由啟德站開出。錯過尾班車往羅湖的旅客可到上水站轉乘276B或N73巴士往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘皇巴返回深圳。

此外，體育園公司亦安排過境巴士，可經落馬洲／皇崗口岸返回內地，惟須預先購票，散場後現場不設售票。而特別巴士路線則毋須預先購票，將根據旅客需求開出更多班次。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】