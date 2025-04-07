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控煙｜調查揭電子煙煙民佔整體約三分之二　較政府統計2.6%高約25倍

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 5 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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關注煙民權益的「煙語知聲」發起「煙・投 出未來」活動，於全港多區收集市民及遊客使用過的煙頭。（梁偉榮攝）

醫衞局擬計劃於本個月底向立法會提交草案，推出十項控煙措施，其中會於明年2月禁止吸食電子煙。有關注煙民權益的組織進行調查，發現吸食電子煙及加熱煙的煙民佔整體煙民約三分之二，較政府公布的2.6%高出約25倍。組織另引述旅遊業界指，約1000萬人次旅客有吸煙習慣，建議設吸煙間兼顧煙民需要，並將另類煙納入銷售規管中並徵收合理稅項。

「煙語知聲」於3月26日至30日，於尖沙嘴、旺角、觀塘、金鐘及中環蘭桂坊收集市民使用過的傳統煙煙頭、加熱煙及電子煙的煙彈，共收集到逾500人次使用過的煙頭及煙彈，其中傳統煙煙頭裝滿了1支1.8公升容器，而使用過的另類煙煙彈則裝滿了2支1.8公升容器。

據政府統計處數字顯示，2023年香港使用另類煙的煙民佔總煙民的2.6%人，即約15,200人，而使用傳統煙的則高達97.5%，即約57.73萬人。惟根據組織調查，另類煙煙頭佔總數約三分之二，組織認為政府嚴重低估了另類煙煙民數量，亦反映在另類煙銷售禁令已實施差不多3年，另類煙使用者的規模仍然龐大，政府禁另類煙的政策明顯失效。

「煙語知聲」發言人楊浩泉指引述旅遊促進會總幹事崔定邦指，以內地約三分之一的煙民比例計算，差不多約1000萬人次的旅客有吸煙習慣，比香港總體居民人數都多。崔認為政府應考慮控煙政策對旅客的影響，建議政府彷效日本做法，在公眾地方設吸煙間供煙民吸煙，兼顧大部分人避免吸人二手煙，亦可以兼顧煙民的需要。

經濟學者徐家健引述旅發局數字指，2023年旅遊業佔香港GDP的2.6%，即約778億港元，如因為嚴厲的控煙政策，使訪港旅客人次減少2成，對香港GDP影響可能達0.5%，即約150億港元，對香港經濟會造成沉重打擊。

徐家健指出，政府因兩次大幅加煙稅，使收入大跌逾40億元，各種福利開支如2,500元學生津貼、長者兩元乘車優惠要「縮皮」，也只能為政府節省不足40億元開支。

組織建議政府將煙稅下調至2022年加稅前水平，並重新將另類煙納人銷售規管中並徵收合理稅項，相信可以使大量非法私煙銷售重回合法市場，打擊非法市場氣焰的同時，煙稅收入也有望回升至超過百億水平。

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