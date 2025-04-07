遊日注意︱日本政府最新估算南海海槽地震　8.7級以上大地震數小時內恐連震兩次

【南海海槽大地震／日本地震／半斷裂／地震預測】遊日要注意！日本政府工作小組近日發布了最新的南海海槽大地震災害預測。報告指出，若海槽出現「半斷裂」，可能在數小時內接連發生8.7與9.0級的「二重震」。

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綜合日本媒體報道，日本政府與各專家工作小組於3月31日召開會議，公布了「南海海槽特大地震」的最新估計，指若發生規模9的南海海槽特大地震，罹難者恐達29.8萬人。這次評估亦引入了「半斷裂」的地震試算，意指地震可能會分階段發生，造成二次強震，使災情更加嚴峻。

「半斷裂」可致數小時內接連發生二次強震

據《每日新聞》報道，京都大學防災研究所的教授西村卓指出，就南海海槽地震，若整個區域同時斷裂稱為「全斷裂」。若東側或西側先發生規模8以上的地震，之後另一側才跟著發生，則稱為「半斷裂」。兩者之間的時差可短至數小時，或長達數天甚至數年。報告預測的最壞情況是東、西側先後發生規模8.7與9.0級強震。

歷史記錄顯示，過去300年「半斷裂」的頻率遠高於「全斷裂」。報告預測，「半斷裂」模式可能使同一災區遭受兩次強震，第一次地震中未倒下的建築物，在第二次地震時會面臨更高的倒塌風險。專家警告，這種情況可能延長震災時間、擴大影響範圍，並導致更多的傷亡與財損，因此建築的耐震能力變得尤為重要。

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未來30年內80%機會發生8至9級大地震

「南海海槽特大地震」通常每100年發生一次，指發生在靜岡縣外海駿河灣至宮崎縣外海日向灘的板塊交界處，規模介乎於8至9之間的巨大地震。最近一次發生在1946年的昭和南海地震。日本地震調查委員會曾在今年1月，將未來30年內發生同樣規模的地震機率由原本的「70至80%機會」，上調至80%左右。

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同場加映：日本4地區出現大地震先兆

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曾在東京大學、京都大學研究地震預測的專家佃為成指出，地震活動頻繁的地區，如果某段時間內地震次數銳減，出現「靜穩化」現象便需小心，因為「靜穩化」往往視是大規模地震的先兆，如日本的新潟縣就有此現象。新潟過去曾發生如1995年規模7.3阪神大地震，因此專家指2025年仍須高度關注。

除此之外，靜岡縣燒津市與沼津市近期出現地下水溫升高與水位異常的現象，專家推測與南海海槽的活動有關，可能是巨大地震的前兆。

另外，關東地區千葉縣北西部，為太平洋板塊與菲律賓海板塊碰撞區域，自2021年發生規模5.9地震以來，地震次數持續上升。若這裡發生規模7以上地震，可能成為「直接襲擊首都的地震」，需特別警戒。

東京都青梅市至立川市、府中市的立川斷層帶，有發生規模7.4地震的高潛力。這個斷層帶過去一、兩千年間前未發生大地震，專家提醒，未來活動的可能性不可忽視。

同場加映: 地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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同場加映：地震23項必備物品

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