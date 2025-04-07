外遊注意︱機場5類食品超多菌！食安專家曝衛生內幕　推薦較安全替代品減致病風險

▲ 食安專家曝衛生內幕 推薦較安全替代品減致病風險

【機場食物／機場飲食／食物衛生／細菌／食源性疾病】機場内5類食品避免食用！有專家提醒旅客，在機場候機時，盡量不要吃5種食物和飲料，否則會容易有細菌感染的風險。

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據《赫芬頓郵報》報導，「Savvy Food Safety Inc.」創始人兼食品安全顧問弗朗辛·肖（Francine Shaw）指出，食品一旦送至機場的服務區，就必須妥善儲存、解凍和準備，並嚴格遵守食品安全規定，否則食源性疾病的風險就會大大增加。

對此，食品安全專家、東北大學教授達林·德特威勒（Darin Detwiler）及多位科學專家，列舉了5類機場食物及飲品，建議旅客最好避免食用。

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1. 飲水機的水和冰茶飲料

Detwiler表示，由於機場内飲水機和冷飲販賣機特別難清洗，因此可能成為「危險細菌的滋生地」，尤其是在機場等高流量區域，風險更大。

專家指出，飲水機和冷飲販賣機內含有糖分且潮濕的環境，可以為大腸桿菌、沙門氏菌甚至退伍軍人桿菌的生長提供養分，導致一種名為退伍軍人病的嚴重肺炎。雖然機器外表看上去一塵不染，但在水龍頭、噴嘴和糖漿管線這些機器內部，封閉潮濕環境，往往會積聚一層粘稠的細菌和黴菌，特別是李斯特菌和綠膿桿菌，很難被清除。對於免疫系統受損、孕婦和老年人來說，非常危險。

同時，Shaw補充道，如果牛奶或奶油已經打開並放在室溫下，也要小心。美國食品藥物管理局表示，牛奶等易腐物品，不應在室溫下放置超過兩小時。

2. 預先包裝三文治及沙律

Detwiler解釋，機場內便利店預先包裝的三文治及沙律，通常會長時間處於不安全的溫度下，增加細菌生長的風險。Shaw亦補充道，尤其要注意這些三文治及沙律如果放在沒有門的冷藏裝置中，代表溫度可能不夠低；這會滋生有害細菌。北卡羅來納州立大學安全餐盤計畫外聯主任艾倫舒梅克（Ellen Shumaker）對此表示：

切好的綠葉蔬菜、番茄和瓜類，如果在室溫下保存超過四個小時，可能會滋生有害細菌，並導致疾病。

另外，如果三文治和沙律中含有生豆芽，也避免食用。美國食品藥物管理局（FDA）表示，由於這些食物處於溫暖潮濕環境（不安全的保存溫度）中，所以很可能含有大腸桿菌、沙門氏菌和李斯特菌等細菌。

3. 水果杯

外帶櫃檯或機場休息室裡的預切水果，看似健康但如果處理不當，可能會有風險。Detwiler解釋：

水果一旦被切片，去除了具保護性的外皮，使其暴露在細菌中。如果沒有在適當的冷藏溫度下保存，切好的水果可能成為李斯特菌、大腸桿菌和沙門氏菌的溫床。

4. 未經高溫消毒的果汁和乳製品

與水果杯類似，美國食品藥物管理局表示，如果未經巴氏消毒（經過加熱過程殺死有害細菌），細菌可能會從農產品進入鮮榨果汁和乳製品（如生牛奶或由生牛奶製成的乳酪）中。Detwiler坦言：

未經巴氏消毒或「冷壓」果汁可能看起來很新鮮，但它們被大腸桿菌、沙門氏菌和李斯特菌污染的風險更高，尤其是在存放溫度不適宜的情況下。

即便這些產品的味道或氣味沒有異狀，仍然有可能因食用它們而生病；這是旅客登機前最不希望發生的事情。食品科學家和食品科學顧問Bryan Quoc Le，亦稱自己會避免喝新鮮的冰沙，「因為我無法確定供應商或原料是否乾淨」。

5. 壽司或生海鮮

在機場環境中，維持生魚的安全溫度可能具有挑戰性。Detwiler指出，機場壽司與遵守嚴格處理程序的專業壽司餐廳不同，它們可能已經放置了幾個小時，增加了寄生蟲、弧菌和李斯特菌的感染風險。

5種較安全替代品

專家們建議，在機場進食最好選擇熱的、熟的食物，而不是生冷食物，「較高的溫度有助於減少有害細菌的存在」。此外，旅客自身的手部衛生也非常重要，在進食前應盡可能勤洗手，可以大大降低任何可能導致生病的機會。

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1. 密封的、保質期較長的零食，如堅果、燕麥棒和乾果；或可以自備零食。

2. 帶有果皮的新鮮水果。例如包裝好的未切開的蘋果、未剝皮的橙子或香蕉。自然密封則不太可能受到污染。

3. 密封、冷藏並標示「已經巴氏殺菌」的果汁和乳製品。

4. 完全煮熟的海鮮菜餚（如烤蝦或鮭魚）、煮熟的肉類（如烤雞）或植物蛋白。

5. 機場裡任何熱的、熟的食物，例如薄餅和熱三文治；或任何可以在室溫下保存的食物，例如麵包或糕點。

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