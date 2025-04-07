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早霸王｜婚後6年港男終與太太補度蜜月　女兒5歲生日前夕突傳噩耗被迫取消行程

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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世事無常，大家只能做的就是珍惜當下！

【兒童健康/正能量】一名港爸日前致電到森美小儀梁嘉琪主持的電台節目《早霸王》，分享自己跟太太結婚6年仍未度蜜月，女兒都快將5歲，因此決定趁女兒生日去家庭旅行兼補度蜜月，正當森美怪責他「衰衰哋」，豈料港爸卻突然爆出女兒傳來噩耗，原本行程被迫要取消，令網民聽到喊，森美亦鼓勵他要積極面對逆境！

港爸阿樂上月28日致電電台節目《早霸王》 環節「你知道唔知道有人掛住你」，表示想向太太道歉及感激她，因為3月29日正是兩人結婚6周年紀念日，他透露跟太太都是《早霸王》粉絲，相識初期一直在WhatsApp討論節目內容，再慢慢發展成情侶，至2019年結婚。 

早霸王︱港爸是「月光族」結婚6年未與太太度蜜月

不過阿樂自爆是「月光族」，沒有儲蓄習慣，故結婚6年仍未與太太度蜜月，因此覺得很對不起老婆，對此小儀大感驚訝，森美則表示：「你月光族到咁，你衰衰哋...」，梁嘉琪就認為：「其實長洲都OK」，但森美覺得起碼要過關，例如過蓮塘口岸。

阿樂解釋自己把所有金錢都花在婚禮上，然後就遇到社會運動和新冠疫情，導致無法出國。森美質疑阿樂有穩定工作，應可在疫情期間成功儲錢，阿樂坦言儲到少少。至2020年4月29日女兒出世，他又將儲蓄花在養育女兒，終於到了今年，女兒也讀幼稚園K2了，他決定一家三口去家庭旅行和補度蜜月。

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早霸王︱決定補度蜜月女兒出發前卻患重病

阿樂於去年底已訂好到日本大阪的機票酒店，原定今年4月到5月期間，帶著5歲生日的女兒和太太一同出發，主持聽到後很替他們一家開心，阿樂也透露已計劃好行程，又為囡囡購買兒童相機，準備到神戶陪她看殺人鯨，說到此時，他卻慨嘆計劃追不上變化。

原來阿樂的女兒突確診急性白血病，他透露去年聖誕節發現女兒面色蒼白，且有骨痛和出現低燒，最初夫婦懷疑是長高或貧血所致，直到今年1月中再發現她肚子很脹，身上還出現紅豆般大小的瘀血點，隨即帶女兒睇急症。 經抽血化驗和檢驗後，即晚確診女兒患「急性白血病」，即血癌，兩公婆頓感崩潰，但有感事情已發生，也要想盡辦法幫助女兒。

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早霸王︱女兒送往兒童醫院接受各種治療

阿樂隨即取消大阪行程，女兒當晚亦已送往兒童醫院接受各種治療，初期更要長期住院，但早前因在19日內也沒有改善，由低危組別轉至中危組別，令夫婦大為緊張，阿樂指老婆要辭職全職照顧女兒，而且很久也沒有收聽《早霸王》，兩人都壓力甚大。

由於「劇情」峰迴路轉，同是爸爸的森美感受至深，並安慰阿樂：「我哋明白你，寧願自己病都好過屋企人病，尤其係最愛錫嘅囡囡」，又鼓勵阿樂和太太要互相支持，盡量令女兒開心，並為他們一家三口打氣：「你哋會比其他父母活得更加充實，愛會更加濃郁，好好努力把握餘下的時間」。

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早霸王︱森美為一家三口打氣

森美問阿樂有甚麼說話想跟老婆說？他表示每年的結婚周年都會買一個小蛋糕慶祝，希望與太太每年都像新婚一樣開心，但今年女兒不能吃蛋糕，故要待她睡覺後才能與太太慶祝，森美就表示： 「唔好理將來發生咩事，重點係今年、今日點樣好似新婚一樣快樂，每日享受嗰日嘅快樂就好足夠㗎喇。平日無事無幹似係浪費咗每一天，有時發生喺眼前嘅嘢反而會令你更加珍惜，活得加更充實。」

隨後森美致電阿樂太太Candy，並表示：「有個愛你的人想向你示愛」，森美問Candy阿樂是一個怎樣的男人，她簡單回答：「好」，當被追問「有咩好？」Candy就遲疑了許久才回答：「唔知喎」，森美有感而發：「愛係咁樣架啦，可能佢真係無咩好，不過證明你好愛佢啦。你連佢咩好都唔知都咁鍾意佢，就係你好愛佢架啦。」 

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早霸王︱兩公婆隔住大氣電波吐心聲

最後兩公婆隔住大氣電波吐心聲，Candy表示阿樂此舉令她很驚喜，阿樂向太太表示，明天是兩人結婚6周年紀念日，但要收藏蛋糕，待女兒睡覺後才能慶祝，Candy笑說：「好呀，哈哈。」阿樂又感激Candy：「這幾個月來很辛苦，且睡不到覺，我真係好多謝你。等女兒好番之後，我哋再一齊去家庭旅行同埋度蜜月。」，Candy再回應：「好呀」。 

阿樂還向Candy講出結婚誓詞：「無論環境順逆、疾病、健康，我將永遠愛慕及尊重你，終生不渝。」Candy感動表示：「好」，停頓幾秒後， 她向阿樂說：「我都好期待我哋之後嘅家庭大旅行，同埋好多家庭活動。」又希望和老公身體健康，這樣才能打勝這場仗。

兒童健康︱聽眾聽到喊有感人生無常

很多聽眾聽到阿樂的故事後，紛紛表示人生無常：「由聽到開開心心想帶個妹妹去旅行，突然間...」、「開頭聽仲以為係普通故仔，跟住越聽越眼濕濕！希望妹妹可以撐住，一家人開開心心去旅行」、「越聽越湧眼淚，你哋一家人加油呀。」並齊齊集氣祝福小妹妹早日康復。

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