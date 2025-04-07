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MUJI｜無印良品$18神布熱賣木村拓哉都入貨　一抺秒清頑固爐頭焦垢/油漬/水垢

家事百科

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

無印良品$18神布熱賣木村拓哉都入貨，一抺秒清頑固爐頭焦垢/油漬/水垢。

【MUJI/無印良品/清潔神器】MUJI無印良品的產品價格平易近人，一直深受不少家庭歡迎。早前，MUJI推出一款清潔神器，只售$18，去污能力不可思議，連日本男神木村拓哉都忍不住入手！即睇詳情！

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無印良品清潔神器｜男神木村拓哉都入貨

MUJI推出一款「即棄式水垢清潔布」，適用於清潔爐灶、水槽及浴室等，輕鬆即可去除家居頑固污漬，日本甫推出便迅速成為熱賣商品，更有分店一度「斷貨」！

日劇天王木村拓哉，早前到訪無印良品拍攝YouTube頻道影片，當時店員推介這款產品時形容擁有「不可思議的力量」，加上只售299日圓（約港幣$15），隨即吸引木村即場掃貨並表示「要帶返屋企親自試！」。

無印良品清潔神器｜沾水擦拭即恢復光亮

無印良品在2024年推出「即棄式水垢清潔布」，強調不含研磨劑，適用於家居爐灶的燒焦污垢、鋅盤及水龍頭上的頑固水垢以及玻璃廚具的污漬等，甚至可以溫和去除清潔玻璃杯、不鏽鋼餐具水痕，一布多用！

每包清潔布有30張，一撕即用，只需簡單沾水擦拭，就可以去除污漬並恢復光亮，用法簡單又方便，兩面均可使用，目前在香港MUJI都買到，售價為港幣$18。提提大家，這款清潔布不適用於加熱後的烹調器具、漆器、電腦或電視螢幕等易於刮傷的物品。

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無印良品清潔神器｜網民大讚︰水龍頭變得新一樣

有使用過的網民表示「真的很好用」、「我也是被燒到之後立買了一捲，真的只用這個布擦而已，水龍頭變得跟新的一樣」、「真係好平」；有網民表示香港MUJI分店有出售「即棄式水垢清潔布」，直言兩地價格差價不算大，無須到日本才購買，「仲諗住去日本MUJI先大手入貨，試下抹水垢係咪真係work，估唔到香港已經有得買，仲要價差（差價）唔大」。

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